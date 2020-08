Lasso: "El 7 de febrero no podemos desperdiciar nuestro voto"

Guillermo Lasso acepta oficialmente la candidatura presidencia para las elecciones de febrero de 2021. "Acepto la candidatura a la Presidencia para lograr un cambio de nuestro país", dijo el político guayaquileño en la presentación oficial de su postulación, la del aspirante vicepresidencial, Alfredo Borrero.

El líder del movimiento Creando Oportunidades (CREO) dijo que en un eventual gobierno pondrá énfasis en varios aspectos, siendo el principal la delicada situación económica del país. "En nuestro Gobierno la economía estará al servicio de las personas... Tendremos una economía abierta al mundo para vender más productos ecuatorianos y crear más plazas de empleo".

El empleo será otra de las prioridades de un eventual administración a su cabeza. Aseguró que, en el caso de ganar las elecciones, trabajará "sin descanso para crear los empleos que los ecuatorianos necesitan". Otra de las propuestas está en la salud y en este aspecto jugará un papel el precandidato vicepresidencial oficial, Alfredo Borrero. "Pondremos el sistema de salud en orden y al servicio de los ecuatorianos y no del bolsillo de contratistas y funcionarios corruptos que juegan con la vida de los ecuatorianos", dijo el aspirante presidencial.

Borrero, médico cuencano con una amplia hoja de vida en el ejercicio profesional, también aceptó la candidatura por el movimiento CREO. Luego de lanzar flores a su compañero de fórmula y de un repaso rápido por su experiencia, dijo que tiene una misión en el caso de ganar las elecciones: cambiar el sistema de salud. "Durante años nos han vendido supuestos cambios y mejoras en el sistema de salud... ha sido solo una propaganda".

La dolorosa realidad es que (el sistema de salud) es un cascarón vacío. No solo no ha funcionado el sistema de slaud sino que ha colapsado. Recibir una buena atención medica no solo es de salud, sino de dignidad. Vamos a rescatar esa dignidad.

Alfredo Borrero, precandidato oficial a la Vicepresidencia de CREO.