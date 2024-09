Kronfle señala que la Asamblea trabaja “sin odios y con respeto”

Durante la sesión solemne de la Asamblea Nacional en Riobamba con motivo del Día de la República, el presidente de la Legislatura, Henry Kronfle, destacó este 11 de septiembre de 2024 que el Parlamento trabaja sin odios y con respeto.

Kronfle, también precandidato presidencial del Partido Social Cristiano (PSC), dijo que nunca antes ha tenido picos de aceptación como el que tiene y que esto se debe al trabajo entre las bancadas legislativas.

“El diálogo es la única forma para alcanzar resultados positivos. El debate de ideas y dejar las diferencias políticas benefician a todos”, sostuvo e invitó a que el trabajo se mantenga así el tiempo que resta hasta 2025.

Aunque recalcó que no han descuidado su deber de fiscalizar, subrayó que lo han hecho con equidad “sin odios, con respeto, transparencia y responsabilidad”.

Kronfle reitera que la Asamblea no es enemigo del presidente Daniel Noboa

Aprovechó también para hacer un llamado al Gobierno. “El Legislativo no es enemigo de ningún gobierno. No merecemos ser víctimas de quienes no cumplen con su deber. Es hora de asumir su responsabilidad y trabajar por el bienestar del pueblo”, manifestó.

Kronfle también ratificó que renunciará el próximo 2 de octubre de 2024 a la Asamblea Nacional para inscribir su candidatura a la Presidencia de la República.

Por otra parte, legisladores reaccionaron al archivo de los juicios políticos contra la fiscal general. Ana Galarza, asambleísta de Construye, calificó de bochornoso lo sucedido en la Comisión de Fiscalización.

Por su parte, Patricia Núñez, de Revolución Ciudadana, lamentó el archivo del juicio político, pues asegura que hay casos en los que la fiscal Salazar no ha avanzado.

