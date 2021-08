Kléber Chica: “La autorregulación es buena si se tiene un reglamento interno”

La Ley de Comunicación está en proceso de reforma. Entre las tantas propuestas de cambios y leyes nuevas está la que auspicia la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión con el respaldo del asambleísta Luis Almeida. Kléber Chica, titular nacional del gremio de la radiodifusión, explica algunos detalles del proyecto. Está en funciones prorrogadas. Por decisión del gremio, Kléber Chica lleva un poco más de un año de período extendido. Espera para octubre de este año organizar la Asamblea en la ciudad de Manta para un nuevo proceso electoral. Hasta entonces, impulsa un proyecto de reformas a la Ley de Comunicación como parte de su gestión.

- Ha pedido una reunión con el secretario general de Comunicación, Eduardo Bonilla, pero el Gobierno tiene su propio proyecto de ley. ¿Difieren?

- Difiere mucho en lo que ya tenemos. El proyecto del Gobierno dice que queda derogada la Ley de Comunicación vigente, lo que significa que todo lo que está en nuestro proyecto y no está en el del Gobierno se pierde. Ejemplo, nosotros tenemos una concesión (de frecuencia) por 15 años renovable automáticamente por 15 años más. Eso no está en el proyecto de ley del Gobierno.

Los periodistas no deben ser enjuiciados penalmente por su trabajo. Podemos equivocarnos y pedir disculpas.

- Entiendo que el proyecto de ley del Gobierno en una de sus disposiciones salva estos artículos relacionados a la publicidad y espectro radioeléctrico y los agrupa en otra ley...

- Yo soy amigo de los diálogos, de los encuentros. Y no es que sea partidario del Gobierno que tiene como eslogan ‘El Gobierno del encuentro’, no. Lo que nos proponemos es sentarnos con el secretario Bonilla, que compare ambos textos, ponernos de acuerdo y llegar a una conclusión: ganar-ganar. Este proyecto no es propiedad de Kléber Chica ni de AER. Ni el documento del Gobierno es propiedad del presidente o del secretario Bonilla. Es de los ecuatorianos.

- En el tema de la publicidad. Existe un aparente discrimen en cuanto a impedir que, por ejemplo, bebidas de moderación como la cerveza se promocionen en medios de comunicación, pero no en las camisetas de los equipos de fútbol u otros espacios. ¿Cuál es la postura del gremio sobre ese aspecto?

- Tiene que intervenir el Ministerio de Salud. Lo que pasa es que en el análisis que hagan los técnicos del Ministerio deben considerar que solamente a lo mejor en Ecuador existe esta prohibición. En otros países existe. ¿Cuál es la diferencia? En la ley vigente, la entonces ministra de Salud, Verónica Espinosa, se opuso a rajatabla. Ojalá con las nuevas autoridades salgamos adelante con este propósito.

- Lo que también parece un aspecto discriminatorio es que los directivos de medios de comunicación no puedan incursionar en otro negocio que no sea la comunicación...

- No nos oponemos. Cómo voy a no permitir que se incluya otros capitales o accionistas de otras actividades. Hay que establecer los parámetros. Deben participar con inversiones sin problema, en tanto y en cuanto se raye la cancha para el paquete accionario. No estoy de acuerdo con las limitaciones. Tampoco estamos de acuerdo que, hasta el cuarto grado de consanguinidad, un ecuatoriano no pueda optar por una frecuencia. En Ecuador hay familias completas dedicadas a la radio. No estamos de acuerdo en que una sola persona acumule frecuencias.

Tenemos que cuidar nuestros derechos. Estamos atentos sin que esto se interprete como un enfrentamiento.

- La autorregulación es un aspecto no muy bien visto por grupos políticos como el correísmo. Y fue muy cuestionada ahora con el caso Pellacini. ¿Cómo avanzar a un estado en el que la autorregulación no se ponga en duda?

- La autorregulación. Por eso di mi voz de alerta, porque la cultura nuestra lamentablemente no tiene ningún control con las redes sociales. Hoy, también, de cierto modo una mea culpa que los colegios profesionales de periodistas que han permitido y permiten que seudocomunicadores tomen una grabadora o un teléfono inteligente y hacen una nota y a quién responde ellos. La autorregulación es buena si tiene un código o reglamento interno de trabajo. Está autorregulado. No creo que no habrá problema desde ese punto. Pero quién responde por los periodistas ambulantes, por los seudoperiodistas. Esa es mi voz de alerta.