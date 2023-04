"Es mi obligación poner la cara ante el pueblo ecuatoriano", dijo el presidente de la República, Guillermo Lasso, este 2 de abril de 2023 sobre su decisión de continuar con el proceso de juicio político impulsado por la Asamblea Nacional y relegar la opción de la muerte cruzada a un segundo lugar. Sin embargo, precisó que la "creatividad" de los legisladores lo podrían hacer repensar dicha posición.

La disolución de la Asamblea Nacional, según continuó el primer mandatario en la entrevista concedida a Ecuavisa, fue descartada porque "no podía dictar la muerte cruzada dejando la duda de que habría pasado con el juicio político". Además, precisó que no está evitando el proceso y que irá al Legislativo "a mostrarle (a los ecuatorianos) de una vez por todas la verdad de los nexos entre el narcotráfico y algunos asambleístas".

Asimismo, sobre las imputaciones hechas en su contra, al igual que lo hizo en su cadena nacional donde hizo hincapié en el intento de "asesinato" a su reputación, el mandatario insistió en que los contratos suscritos por Flopec con Amazonas Tanker fueron en 2018 y que tuvieron un alcance en 2020, años donde él no era presidente. Además, puntualizó que en la carta de Johny Estupiñán, exgerente de Flopec, al primer mandatario no se hacía mención del perjuicio económico al Estado ecuatoriano.

Por otro lado, sobre la mayoría calificada de la Corte Constitucional que admitió el juicio político, el mandatario señaló que le parece "incomprensible" que los magistrados no hayan podido leer las fechas del contrato y que no hayan podido revisar los anexos donde se demuestra que la empresa tuvo ganancias inéditas ese año.

"EL TRIUMBIRATO DE LA CONSPIRACIÓN", DEVUELTA AL DISCURSO

En su intervención, el mandatario trajo a colación a los "triumbiros" de la conspiración, en referencia a Jaime Nebot, líder del Partido Social Cristiano; Rafael Correa, figura máxima de la Revolución Ciudadana; y Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). "(El juicio político) es el cuarto intento de de desestabilizar al Gobierno", Increpó Lasso.

Sobre la posibilidad que hayan negociaciones con el correísmo o el socialcristianismo, el primer mandatario indicó que no le están pidiendo nada porque "no estoy dispuesto a dar nada". Asimismo, indicó que, si bien es cierto que hubo un intento de acuerdo entre los socialcristianos y los correístas previo al inicio de su mandato, él le indicó a Nebot que esas conversaciones eran 'anti natura' y que no permitiría una comisión de la verdad para que el expresidente Correa se muestre como víctima.

EL PORTE DE ARMAS, UN PEDIDO CIUDADANO

Sobre su más reciente anuncio, el porte y tenencia de armas para civiles, el primer mandatario destacó que tomó la decisión porque "escucha a los ciudadanos". Asimismo, puntualizó que el proceso está sujeto a requisitos y que, aunque respeta la opinión de aquellos que no están de acuerdo con la decisión, es una medida que suma a la lucha contra la inseguridad.

Asimismo, hizo hincapié en que esta medida ayudará a que los guardias de seguridad funcionen como un complemento de la Policía Nacional para tener mayo alcance y penetración en las calles del país. Adelantó que en los próximos días se reunirá con los gremios de guardias de seguridad para que exista una coordinación fluida entre estos cuerpos privados y los efectivos de la Policía Nacional.

MUERTE CRUZADA: RELEGADA, PERO NO DESCARTADA

"Voy a terminar mi periodo", dijo Lasso durante la entrevista, pero también dejó una puerta abierta a la opinión de disolver la Asamblea Nacional. "Es tan dinámica la creatividad de algunos asambleístas que de repente me hacen cambiar de opinión", continuó el mandatario e indicó que la segunda causal del artículo que invoca este mecanismo, relacionada a la reiterada obstrucción al Plan Nacional de Desarrollo, sería la que más se ajusta para esa eventual decisión.

Asimismo, se aventuró a mencionar algunas de las medidas que tomaría en el eventual caso que gobierne con decretos-ley. Entre ellas estarían reformas laborales y de inversión externa, así como otros temas más que evitó continuar mencionado. Pese a ello, hizo hincapié a que el más interesado en que se dicte la muerte cruzada es el expresidente Correa y que "no le vamos a dar el gusto".