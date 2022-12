Con el informe de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) en el cual se menciona que Álvaro Peláez, conductor de la camioneta involucrada en el arrollamiento a un grupo de ciclistas, viajaba con sus capacidades motrices limitadas debido a la ingesta de alcohol, el fiscal Édgar Morocho solicitó prisión preventiva.

En la audiencia de formulación de cargos realizada en la Corte de Justicia del cantón Pasaje, provincia de El Oro, se hizo la petición por el delito con muerte culposa y el juez ordenó el arresto e inicio de instrucción fiscal por 30 días.

El informe también detalla que Peláez intentó escapar, pero fue retenido por un ciclista y luego en la prueba de alcoholemia se confirmó que tenía 2,2 grados de alcohol en la sangre.

Además, según la web del Consejo de la Judicatura, Peláez registra dos sentencias por manejar en estado de embriaguez y un proceso penal por atropellar a una persona.

“Exigimos justicia para el otro señor (Danny Arcos) y para mi padre, queremos que el asesino de mi padre pague… Queremos que le den la mayor cantidad de años posible”, alegó Ricardo Cueva, hijo de Marlon Cueva Peralta.

Cerca de la medianoche del 15 de diciembre de 2022, un vehículo arrolló a una cuadrilla de ciclista que se movilizaban en la vía Pasaje - Machala. Según informó la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), una camioneta embistió a varios de los ciclistas que se encontraban transitando por la zona. Alrededor de las 22:10, el Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 recibió la llamada de alerta del arrollamiento y de los ciclistas afectados, algunos de ellos gravemente heridos. Los jóvenes pertenecían a la agrupación Machala Bikes.

UNA HERIDA FUE TRASLADADA

En el transcurso de la tarde del 16 de diciembre de 2022, Cristina Calero, de 30 años, quien estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital Teófilo Dávila, fue transferida a una clínica particular. Según los médicos, presenta un traumatismo craneoencefálico y su estado es crítico. “Nos dicen que ella está grave, en estos momentos no la pueden operar porque el cerebro está inflamado”, explicó su esposo, Diego Orellana. “Estábamos 20 personas, yo no recuerdo mucho del choque, solo que me tumbaron y cuando me desperté, la vi a ella en el suelo (...)”, comentó.