Judicatura implementará 167 dependencias especializadas en materia constitucional

Gestión. El Consejo de la Judicatura es el organismo encargado de sancionar, nombrar y evaluar a jueces.

El presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, afirmó que el país ha dado un paso decisivo con la aprobación de 167 dependencias judiciales especializadas en materia constitucional. La medida, explicó, responde al mandato derivado de la consulta popular. Aunque abogados han hecho críticas al número de jueces que en la práctica trabajarán en esos juzgados.

Según Godoy, el Pleno de la Judicatura se basó en los criterios dados por la Corte Constitucional, "que recomendó aprovechar la infraestructura existente, eliminar barreras territoriales e implementar el servicio de forma gradual".

Godoy añadió que se deberá designar y capacitar a 259 jueces constitucionales, quienes serán seleccionados mediante concursos públicos y formados en la Escuela de la Función Judicial.

"Las nuevas dependencias iniciarán con carga cero, garantizando una atención ágil y sin acumulación de procesos. Invertiremos en talento humano, tecnología e infraestructura porque la justicia constitucional debe ser oportuna, accesible y humana", dijo Godoy.

En la práctica solo habrá 37 judicaturas especializadas, alerta abogado

El abogado Santiago Machuca, profesor de la Universidad Central, dijo que en la práctica, la Judicatura solo creará 37 judicaturas especializadas en primera instancia a escala nacional. "Son 1.5 jueces para cada provincia. En las cabeceras provinciales existirían uno o máximo dos jueces provinciales, en las provincias grandes".

"Están hablando de jueces multicompetentes, que conocen distintas materias; aseguran que los capacitarán. En ciudades grandes como Quito o Guayaquil estarán abarrotados de casos; un solo juez conoce de garantías jurisdiccionales, para despachar acciones de protección, habeas corpus, habeas data, acceso a información pública, etc.".

Falso!!! El @CJudicaturaEc lo volvió hacer…no crearán 167 judicaturas especializadas en materia constitucional …



En la práctica crearán 37 judicaturas especializadas en primera instancia a nivel nacional. Eso significa 1,5 jueces para cada provincial. En cada cabecera… https://t.co/pozmo56FdZ pic.twitter.com/vZhJdfctcS — Santiago Machuca Lozano (@MachucaLozano) October 30, 2025

Este es el desagregado de jueces, según la Judicatura:

37 jueces especializados para primera instancia que serán seleccionados en concurso público, cuya ejecución se iniciará inmediatamente.

147 jueces multicompetentes para primera instancia que serán capacitados en materia constitucional.

75 jueces especializados para segunda instancia que serán seleccionados en concurso público.

