Juan Zapata asume el Ministerio del Interior en un momento crítico, en el que la tasa de homicidios está en 19 personas por cada 100.000 habitantes. De mantenerse la tendencia, Ecuador superará en 2023 la situación de México.

¿Ya tiene un plan para evitar que Ecuador sea invivible?

Tenemos claro lo que hay que hacer y lo estamos sustentando en cinco ejes. El primero es la doctrina y política criminal. Tenemos una estrategia de seguridad ciudadana con enfoque integral. Al segundo (eje) me voy a dedicar al 100 %, porque es fundamental: la entrega de recursos. Como ministro, yo no estoy tranquilo viendo policías empujar patrulleros o policías viviendo en hoteles.

Ya se sabe que la Policía necesita recursos, que tiene armas obsoletas, que no tiene balas. ¿Cuándo se solucionará eso?

Aquí ya tengo los estudios, inclusive con presupuesto. Estamos avanzando. Necesitamos $ 304 millones para la renovación de la flota vehicular. Para el equipamiento de protección personal son $ 128 millones. Compraremos armamento, municiones, chalecos, uniformes, plataformas tecnológicas para hacer inteligencia. Construiremos 6 Unidades de Vigilancia y 100 UPC.

Ya hay UPC y están vacías. En Quito solo el 30 % de las UPC trabajan las 24 horas…

El 14 de octubre ya se gradúan 1.450 policías y el 31 de octubre ingresan 8.500 para formarse. Por lo tanto, para abril tendremos más de 10.000 nuevos policías.

¿Cuál es su tercer eje?

Cambiar el modelo educativo de la Policía. Esta semana nos reunimos con ONU Mujeres, que nos ayudará a formar un nuevo pénsum con enfoque de género.

¿Qué pasa con los uniformados que en su casa golpean a sus esposas?

Dos frentes: la capacitación y la sanción. Cuando hagan el curso de ascenso recibirán la capacitación. Y lo segundo: si un policía tiene una denuncia, así sea al 911, o tiene una boleta de apremio, alejamiento o una denuncia, no podrá ascender. Hay que ser radicales.

¿Cuál es la cooperación de la Policía para la crisis carcelaria?

La administración de las cárceles no es nuestra. El SNAI tiene a los agentes de control penitenciario. Es verdad que son 3.000, un número pequeño, pero la Policía solo debe apoyar. Su rol es operativo.

¿Pero la Policía no tiene los servicios de Inteligencia Penitenciaria para adelantarse a estos actos de violencia?

Sí, esa es una función. Pero yo no puedo cesar a un director, no puedo hacer el modelo operativo de las cárceles, no puedo colocar escáneres o inhibidores de señal. Eso es administración de ellos. En lo que necesiten, la Policía apoyará.

¿No debería Inteligencia Penitenciaria adelantarse a estos hechos, prevenir atentados dentro y fuera de la cárcel?

La información se la entrega, pero hay un tema frente a las bandas que es complicado.

¿A qué se refiere?

Se necesita equipamiento y tecnología para que los agentes de los sistemas de inteligencia combatan estas redes.

Pero hoy la Policía se enfrenta a un crimen organizado que tiene mejores armas...

Por eso trabajo en el eje de recursos. Vamos a tener una Policía sumamente potente que va a estar al mismo nivel de la delincuencia organizada. Es decir, armamento largo, equipos de respuesta, chalecos y vehículos blindados para que la policía pueda ingresar a barrios complicados.

La Policía ha perdido el control de esos barrios complicados, como Nueva Prosperina, por ejemplo.

¿Cómo les hago ingresar allí a los policías con chalecos que están caducados? Tendrán equipamiento. Va a ser una Policía que tome el control del país.

¿Cuál es su opinión del porte de armas?

Hay que analizarlo bien. No vaya a ser que el remedio sea peor que la enfermedad. Hay que ver que no se incremente el tráfico de armas.

Es teniente coronel retirado de la Policía. Su nombramiento se dio tras el escándalo por el crimen de María Belén Bernal dentro de una escuela de cadetes. Zapata dice que está preparado para dirigir la seguridad interna del país. Fue secretario de Seguridad del Municipio de Quito y estuvo más de tres años en el ECU-911.

