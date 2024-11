Juan Izquierdo: “No es mi competencia pronunciarme sobre Yávar”

Para Juan Izquierdo, su labor en la comisión calificadora para la renovación parcial de la Corte Constitucional es honorífica, patriótica y delicada. Evita comentar sobre la falta de independencia con el Ejecutivo que se le reprocha a Fernando Yávar, abogado del presidente Daniel Noboa.

-¿Cómo toma las críticas que ha recibido la comisión desde su posesión, el 27 de agosto? Abogados dicen que ustedes los comisionados no tienen probidad notoria y que tampoco dan la talla para escoger a jueces de la más alta corte.

Cualquier concurso público siempre estará sujeto a críticas. En mi calidad de presidente de la comisión de selección, tengo 20 años en la administración del sector público, una maestría en Derecho Constitucional, he estado en cursos de la Corte Interamericana, en Ginebra y más países; tengo formación en derecho constitucional, (derechos) humanos y materias afines.

-En círculos de abogados se dice que nadie los conoce.

No he escuchado ese cuestionamiento y, si fuera el caso, le puedo decir que los comisionados no salimos todas las semanas en radios o en televisión. Cada uno tiene su forma de trascender. La mía fue defender al Estado por 20 años. Lideré la terna para ser procurador, eso me avala, tengo trayectoria intachable e incuestionable.

-¿Sabe usted que un grupo de abogados le pidió al presidente de la Función de Transparencia, contralor Mauricio Torres, que le solicite a Fernando Yávar que se excuse?

Entiendo que el presidente de la Función de Transparencia iba a remitir esos oficios al presidente de la República. Yo no me puedo pronunciar al respecto, no tengo competencia y es algo que no contempla el reglamento de selección.

¿Dónde queda la independencia del abogado Yávar, cuando defendió a la ministra del Interior y ahora firma como representante del presidente Daniel Noboa la querella contra una legisladora?

Yo puedo hablar por mí mismo y no por la actuación del abogado Fernando Yávar. Se lo debe consultar a él.

Es un cargo honorífico, delicado, sensible. A pesar de las limitaciones, estamos comprometidos con el país.

Juan Izquierdo

Elección de jueces

-¿No lo han debatido en la comisión?

Mi rol es liderar el avance de un proceso delicado. No recibimos estipendio, sueldo, viáticos y estamos trabajando todos los días para darle al país los tres mejores jueces.

-Su rol de comisionados es ad honorem. ¿La Ley de Garantías Jurisdiccionales les prohíbe ejercer la profesión?

Así es, la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales, (en sus) artículos 174 y 179, lo consagra. Puedo hablar por mí y no por el resto de comisionados.

-¿Confirma que no pueden desempeñar su profesión?

Actualmente tengo el cargo honorífico de mayor relevancia y trascendencia para el país. Estoy comprometido.

-¿Han sentido algún tipo de presión política?

En lo absoluto, por ninguna de las tres funciones.

-¿Será factible contar con tres jueces para integrar esa ‘corte de lujo’?

Mejoramos el reglamento, incorporamos principios rectores no consagrados, como especialidad, probidad notoria. Antes solo se contemplaba probidad. Y el principio rector de ética pública y judicial y principio de colaboración y corresponsabilidad, para los comisionados que actuamos de modo cívico y patriótico hasta la finalización del concurso.

-Ecuador ha visto a jueces procesados en casos como Metástasis. ¿Cómo evitarán la corrupción en el concurso?

La gente puede impugnar si un candidato no reúne idoneidad, oculta información o no tiene probidad notoria.

Juan Izquierdo

No se debe comparar, son instituciones distintas. El 18 de este mes esperamos dar a conocer, en rueda de prensa, los nombres de los candidatos que han cumplido con los requisitos. La ciudadanía tendrá 15 días para presentar impugnaciones, con documentos.

-¿Qué peso tendrán los veedores en el concurso?

En otros concursos se inscriben veedores no con la intención de precautelar la transparencia y probidad del concurso, sino para velar por intereses de amigos. Ante la Función de Transparencia solo se inscribió un veedor, pero el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) dice que tiene a 27.

