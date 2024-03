Un joven pesca en Pimocha su bendición de la Semana Santa

Con la caña y el anzuelo que le dejó de herencia un difunto primo, Yeremy Morales consiguió pescar un bagre blanco de 11 libras y 85 centímetros de largo en las aguas del río Pimocha, parroquia del mismo nombre que pertenece al cantón Babahoyo, en la provincia de Los Ríos. De esta manera, el joven de 21 años pasó a formar parte de la historia de las pescas extraordinarias registradas en esa localidad fluminense.

Yeremy contó que la captura de la especie gigante ocurrió a las 18:30 de este miércoles 27 de marzo de 2024, pero le tomó cerca de media hora poder sacarlo del agua. “Se trata de un bagre blanco que normalmente alcanzan a pesar hasta siete libras, pero este se podría considerar un ejemplar gigante”, detalló.

El joven, apasionado por la pesca deportiva con anzuelo, llegó emocionado a su casa y sus padres lo felicitaron por el importante logro. “Luego me ofrecieron comprarlo por 30 dólares y lo vendí. Ese dinero me ayudó ahora que no tengo un trabajo fijo”, refirió.

Yeremy describió el acontecimiento como una bendición de Semana Santa, debido a que la caña de pescar que usó pertenecía a su primo Édison Mayorga, quien fue asesinado hace dos semanas cuando puso resistencia al robo de su motocicleta. “Él me había dicho que algún día me iba a llevar a pescar al mar. Pienso que al no poder cumplir su promesa me envió este pez gigante”, afirmó.

En junio del 2021, Danilo Palma y su esposa también pescaron otra especie de bagre gigante en el río Pimocha.

Ese pecado midió un metro y alcanzó las 40 libras. Mientras que en septiembre del 2022 un jornalero identificado como Marino Cotto también pescó un bagre de 31 libras en el mismo afluente. En abril del 2023 un pez cachama de 50 centímetros de ancho y 23 de largo mordió el anzuelo de Darwin Velázquez en el recinto La Alegría, de la parroquia Pimocha.

