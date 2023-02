Aunque anunció que votaría a las 11:00 de este domingo 5 de febrero, Jorge Yunda acudió a sufragar a las 09:00. El exalcalde destituido en junio de 2021 es uno de los 12 interesados en ser electo alcalde. Llegó con un gato en una mochila y acompañado por su mascota hasta el sector de San Roque, en el centro sur de Quito.

No habló mucho. Pero sí dijo que hay que respetar la voluntad del pueblo que es la expresión máxima de la democracia, expresarse en las urnas y que eso se respete. "No que digan que los votos vale y para otros no valen, eso espero que se vaya superando", dijo. Anunció que estará con la familia aunque ellos no quieran saber nada de la política. Señaló que la seguridad es un tema delicado que debe tratarse desde todos los ámbitos, ahora es responsabilidad de todos, comentó.

"Lo que hemos visto en el país con ese derramamiento de sangre, esa violencia, esos niveles convirtiéndose en uno de los más violentos de la región nos duele a todos", expresó. Reivindicó su optimismo de volver a llegar nuevamente a la Alcaldía porque dice que ha hecho una campaña limpia, de haber dado propuestas y no insultar, descalificar o ensuciar la ciudad. Ofreció aceptar los resultados independientemente de cuáles sean estos.

Yunda fue destituido de la Alcaldía en junio de 2021. Tiene un juicio por posible peculado en la compra de pruebas para detectar COVID durante la pandemia. Incidentes impidieron procesales impidieron que el caso prospere. Al momento se encuentra en suspenso.