Jorge Yunda, empeñado en cambiar al vicealcalde

Jorge Yunda cambió su estrategia y ahora va por el vicealcalde, Santiago Guarderas. Para hoy, a las 10:00, convocó a una sesión extraordinaria del Concejo Metropolitano para elegir a la nueva vicealcaldesa de Quito.

Una convocatoria que fue rechazada ayer por los concejales que asistieron a la otra sesión extraordinaria que convocó Yunda para cambiar a los integrantes de las comisiones del Cabildo.

Muy a regañadientes, y algunos enviando a sus alternos, los concejales que se presentaron solo estuvieron una hora sentados en sus curules para que no los sancionaran por tres faltas seguidas y pidieron derecho de palabra para interpelar a Yunda. El orden del día ni siquiera se debatió.

Brith Vaca fue la primera en tomar la palabra y apuntó sus baterías no solo contra Yunda, sino con la procuradora de Quito, Gabriela Obando.

“Usted (Obando) no puede hacer ningún tipo de amenazas a este organismo, porque nosotros somos autoridad electa por el pueblo de Quito, y precisamente lo que buscamos es que Quito no se ‘Yunda’”, dijo Vaca, quien ante ese juego de palabras provocó risas dentro de la sala de sesiones.

La concejala Paulina Izurieta también habló y cuestionó que Yunda “ha usado al derecho a su antojo. Yo, que soy defensora de los derechos humanos, con otras compañeras, hemos luchado por años para obtener sentencias a favor de mujeres que han sido violadas, y usted, en cuatro horas, obtuvo medidas que lo favorecieron”.

Por su parte, la concejala Gisella Chalá, segunda vicealcaldesa de Quito, indicó que ella no sabía cuál era el orden del día de la sesión extraordinaria de ayer: “Me acabo de enterar”, dijo y agregó que no está de acuerdo con una nueva elección de vicealcaldesa porque ella, al igual que Santiago Guarderas (primer vicealcalde), siguen en funciones: “Yo no voy a renunciar a mi cargo”.

Cómo es la dinámica de cambio

La concejala Brith Vaca explicó que para elegir un nuevo vicealcalde, primero debe haber una ordenanza establecida y aprobada por los miembros del Concejo Metropolitano. “Así lo establecen las reformas al Código de la Democracia. Nos extraña que ahora sí quiera cumplir con la paridad de género”, dijo. Santiago Guarderas es el primer vicealcalde actual -y quien reemplazaría a Yunda cuando se concrete su remoción-, y la concejala Gisella Chalá es la segunda vicealcaldesa.