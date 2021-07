Jorge Yunda se aferra al cargo

En el procedimiento de remoción de Jorge Yunda, alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, se cumplieron las formalidades y el procedimiento previsto en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

Lo resolvió el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) al resolver una consulta planteada por el burgomaestre. Con esa decisión, Yunda quedó fuera de la Alcaldía. Ese fue el pronunciamiento de ediles municipales.

Pero el removido alcalde no lo considera así. Dos horas después de la resolución del organismo escribió en su cuenta de Twitter que el dictamen no le impide el ejercicio del cargo. Agregó que la justicia constitucional ratificó la violación de sus derechos y “suspendió los efectos de un proceso viciado de remoción. Por lo tanto, seguiré en funciones hasta que la Corte Provincial se pronuncie”.

Ese anuncio tiene dos lecturas. Dos expresidentes del desaparecido Tribunal Supremo Electoral (TSE) coinciden con su posición. Pero dos constitucionalistas consultados por EXPRESO ratifican que Yunda ya es exalcalde de la capital.

Medardo Oleas opina que es un caso complicado porque el TCE ratifica la legalidad observada por el Concejo Municipal en la destitución y una jueza de Garantías indica que se han vulnerado los derechos personales del alcalde con su destitución, porque no se respetó la imparcialidad que debieron tener quienes tomaron la resolución.

Por eso y por la forma en que la resolución fue apelada, habrá que esperar la sentencia de la Corte Provincial, señaló Oleas. Concuerda con ese criterio Carlos Aguiñaga. Aunque reconoce que con el pronunciamiento del TCE termina el proceso de remoción, cree que “sin embargo, al existir una acción de protección, hay que ver qué dice la sentencia de instancia, pero si está apelada, no hay pronunciamiento en firme sobre esa materia”.

Los constitucionalistas van más allá y no coinciden con esas posturas. Ismael Quintana señala que la decisión del Contencioso está en firme y se tiene que hacer cumplir.

“Jurídicamente, él ya ha dejado de ser alcalde de Quito”, sostiene y recuerda que la acción de protección no le va a servir al exalcalde “para salvar el puesto porque no impugnó la resolución por la que se le removió, sino el informe de la Comisión de Mesa”. Asegura que ese informe no tiene ningún valor jurídico para seguir en el cargo.

Dice que hay que esperar que el fallo cause ejecutoria, pero si es que Yunda persiste en mantenerse en funciones, opina que le corresponde al Concejo Metropolitano hacer cumplir la decisión de los 14 concejales que el 3 de junio removieron al exfuncionario, incluso con la ayuda de la fuerza pública.

Agrega Quintana que, de persistir en su afán de seguir en el cargo, se enfrentaría incluso a acciones penales por usurpación de funciones.

Y va más allá. Quintana aclara que en la acción de protección la jueza Domínguez no ha dicho que el proceso de remoción se suspende porque no era para eso la acción, o que ha dejado sin efecto la decisión de remoción. “Está equivocado el doctor Jorge Yunda o el equipo de abogados que le ha aconsejado salir a decir semejante locura”, acota.

El también constitucionalista Rafael Oyarte coincide en que la resolución de remoción está en firme, incluso si es que se pide aclaración y ampliación. “No puede ejercer el cargo, salvo que quiera incurrir en usurpación de funciones”, menciona.

Sobre la acción de protección, aclara que Jorge Yunda ataca el informe de la Comisión de Mesa, no la resolución de remoción. Y que además, el informe no fue el elemento decisor porque no obligaba a tomar una u otra decisión sobre remover o no remover, concluye.

Mientras el Contencioso analizaba su pedido de consulta, el exalcalde había acudido a la entidad municipal en Los Chillos para escuchar pedidos de miembros de las parroquias.

Plantones

Detractores y simpatizantes

Cientos de ciudadanos llegaron a los exteriores del Tribunal Contencioso Electoral. Unos fueron a apoyar al exalcalde capitalino y otros a exigir la salida de la autoridad.

La policía formó una barrera para evitar enfrentamientos entre ambos bandos. Al sitio también acudió Jéssica Jaramillo, una de las promotoras del pedido de remoción.

Reacciones

"El Concejo aplicó de forma rigurosa el proceso de remoción, no iba a encontrar fallas. Espero que en lo que queda de tiempo, se sirva a la ciudad como se debe". Paco Moncayo, exalcalde de la ciudad de Quito

"Quienes traicionan al pueblo de Quito tienen que irse a su casa. El TCE ratificó por unanimidad que Jorge Yunda tiene que irse a su casa. Quito respetó su dignidad". Eduardo del pozo, concejal del Municipio de Quito

"De ninguna manera la acción de protección detiene lo resuelto por el Tribunal Contencioso Electoral, que ha sido ratificar la decisión del Concejo Metropolitano". Fernando Morales, concejal del Municipio del Distrito Metropolitano

"La decisión del TCE ratifica que el Concejo procedió de acuerdo con la ley al destituir al alcalde. La ciudad se libera de la inoperancia y de la delincuencia organizada". Roque Sevilla, exalcalde de la ciudad de Quito

El detalle

Futuro. Tras la salida de Jorge Yunda de la Alcaldía asumirá el cargo el vicealcalde Santiago Guarderas. El Concejo se reunirá para elegir a otro vicealcalde.