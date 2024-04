Izurieta: "Era obligación del Gobierno impedir que se produzca una impunidad"

El secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, sostuvo en una entrevista con Ecuavisa que la decisión del gobierno ecuatoriano de ingresar a la Embajada de México se dio porque "existía un riesgo real de fuga inminente" del exvicepresidente Jorge Glas.

Andrea Arrobo: “Necesitamos entre el 4 y 5% de energía eléctrica de Colombia” Leer más

Lea también: Este 8 de abril comienza el juicio contra Carlos Pólit en Corte de Miami

Izurieta señala que "fue una decisión difícil para el Gobierno", pero que era su deber no permitir que se repita lo que aconteció el 10 de marzo de 2023, cuando la exministra del correísmo María de los Ángeles Duarte se escapó de la Embajada de Argentina en Quito. "La obligación del gobierno era impedir que se produzca, nuevamente, la fuga de alguien que ha sido condenado por la justicia", expresó.

Según el relato del secretario de Comunicación, la actual situación en la que se encuentran Ecuador y México no fue provocada por el Gobierno ecuatoriano. "Nosotros no buscamos esta situación. La situación ha sido agravada por la retórica política de Andrés Manuel López Obrador", manifestó Izurieta, quien también sostuvo el discurso que maneja el Gobierno nacional de una lucha contra la delincuencia y la corrupción.

Respecto a la pregunta del entrevistador sobre las futuras acciones del Gobierno, el secretario respondió que "el trabajo de la Cancillería, de ahora en adelante, es ir y contar a todas las naciones la situación en la que nos encontrábamos. Decir que (Jorge Glas) no era un perseguido político, era un condenado, no una vez, dos veces, no un juicio, sino varios". También añadió que "tenemos que resolver nuestras diferencias (con México) de manera pacífica".

Situación actual en la Asamblea con la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano

La ONU y la Unión Europea condenan a Ecuador Leer más

Roberto Izurieta sostuvo que nunca existió un acuerdo legislativo con la Revolución Ciudadana, organización política a la que pertenece Jorge Glas y que se declaró en oposición al Gobierno de Daniel Noboa luego de lo sucedido en la Embajada mexicana.

Al ser consultado sobre la situación actual del Gobierno con el Partido Social Cristiano (PSC), Izurieta se limitó a responder que "no manejo las relaciones legislativas".

Consulta Popular y Referéndum

El secretario de Comunicación también hizo referencia al tema de la Consulta Popular que impulsa su Gobierno. Señaló que este proceso "sobrepasa interpretaciones políticas e ideologías" y que se trata de la vida y seguridad de los ecuatorianos.

"El pueblo ecuatoriano debe dar su clara decisión de si desea o no que las Fuerzas Armadas sigan cooperando con la Policía en esta lucha contra la delincuencia", sostuvo el secretario, quien finalizó argumentando que "después de la Consulta Popular será el tiempo de la disputa política".

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!