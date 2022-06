"Estos diez puntos son nuestra petición. Si por no cumplir esos diez puntos pasan a otros escenarios absolutamente no es nuestra responsabilidad. Es la responsabilidad propia del gobierno nacional". De esta forma, Leonidas Iza, presidente de la Conaie, alentó a cientos de indígenas quienes están en protesta desde hace 10 días, en Quito, para que se "mantengan en la lucha hasta lograr nuestros objetivos".

La tarde de este 22 de junio de 2022 dio su primer discurso, luego de encabezar una marcha por el norte de la ciudad. "Estábamos haciendo un reconocimiento", dijo.

Iza apareció para liderar la marcha por resultados que avanza a la plataforma financiera Leer más

El dirigente llegó el lunes a Quito, pero recién este miércoles habló con la gente. Aprovechó para explicar cuáles son las demandas, informar por qué no se están alojando en la Casa de la Cultura, apagar críticas sobre su ausencia y dar instrucciones.

"Poner policías y militares en la Casa de la Cultura y el Arbolito es una trampa. ¿Saben por qué compañeros? Porque en esa casa todas las movilizaciones nos ha resguardado y ahí hemos dormido y alimentado. Algo simbólico, la casa del pueblo ha quitado por el decreto de excepción. Eso jamás podemos aceptarlo".

Iza dijo que esa decisión causó la indignación de los manifestantes. Según Iza, la Policía ocupó la Casa de la Cultura para que los indígenas protesten y "luego decir ellos están defendiendo y nosotros somos los violentos ".

Iza también se refirió a los problemas de logística como la falta de un sistema de sonido más potente y la alimentación. Prometió solucionar para que la gente pueda celebrar el Inti Raymi. "Estamos en un tiempo de la fiesta sagrada del Hatun Puncha Inti Raymi, así que compañeros, vamos a bailar y vamos a luchar".

Su discurso terminó poco antes de las 16:00. "Estoy con medidas alternativas, necesito compañeras y compañeros, que se mantengan firmes y confíen en nosotros. Nosotros jamás vamos a traicionar al pueblo... Por lo tanto y lo dejo firmando, si hasta ahora

hemos hecho una marcha, garanticemos la logística. Si no comemos, no dormimos, no vamos a tener fuerza para la lucha. Necesitamos alimentación y descansar".

Iza salió rodeado de su guardia indígena y varios vehículos que le escoltaban. Casi una hora más tarde se presentó en la Unidad Judicial de Tránsito, en el norte de la capital. A los indígenas de la Universidad Central dijo que tenía una reunión que realizar y volvía.

Sin embargo, los miércoles y viernes, el presidente de la Conaie debe cumplir con una de las medidas cautelares que le fueron impuestas en Latacunga, Cotopaxi, dentro del expediente que investiga un posible delito de paralización de un servicio público.

La presentación periódica es una de las dos medidas alternativas que recibió tras su detención en el sector de Pastocalle, en Cotopaxi. Al dirigente también se le prohibió la salida del país.