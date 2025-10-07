Invierten $243 mil en una multiplaca para reabrir vía clave en San Vicente, Loja

La obra solucionará los daños causados por el invierno en el acceso a barrios occidentales del cantón

Avanza la solución a la falta de movilidad en barrios de Loja.

La fuerte temporada invernal, que afectó a la ciudad de Loja durante los primeros meses del año, provocó un deslizamiento de tierra que destruyó parte de la vía de acceso en el barrio San Vicente. Este sector es un punto neurálgico para la movilidad hacia los sectores occidentales de la urbe. El colapso dejó a la comunidad sin conexión directa, lo que generó serios inconvenientes para el tránsito de peatones, vehículos particulares y el transporte público.

Labores en marcha para la construcción de la multiplaca CORTESÍA

¿En qué consiste la nueva estructura que se construye en Loja?

Actualmente, el Municipio de Loja, a través de la Dirección de Obras Públicas, está construyendo una multiplaca. Este proyecto busca ser una solución definitiva a los daños, restaurando la seguridad y estabilidad en este punto crítico. La inversión destinada a la obra asciende a $243.671 dólares.

La Directora de Obras Públicas, Sandra Jerves Galván, explicó que la necesidad de una estructura compleja surgió tras realizar estudios técnicos y análisis de suelo. Las condiciones del terreno, con suelos sueltos y alto riesgo de deslizamientos, obligaron a efectuar análisis adicionales para garantizar la resistencia de la nueva vía

Además, la inversión cubre cabezales, muros de alas y dentellones, componentes necesarios para reducir el riesgo de colapsos futuros.

Hasta el momento, los trabajos presentan un 25 % de avance. Ya se completó la construcción de un muro de soporte de 60 metros, y en paralelo se ejecutan excavaciones para levantar un segundo muro. También se está fundiendo la cimentación, mientras se espera la llegada de la estructura metálica de cinco metros de diámetro.

El contrato municipal establece un plazo de tres meses, fijando el 9 de noviembre como fecha de culminación. No obstante, la funcionaria aclaró que existe la intención de habilitar un paso provisional antes de esa fecha, siempre que las condiciones técnicas lo permitan.

¿Cómo afectó el cierre de la vía la vida de los moradores y comerciantes?

El cierre del acceso generó complicaciones significativas en la vida cotidiana del barrio San Vicente y sus vecinos. La comunidad tuvo que buscar rutas alternas más largas y difíciles.

Movilidad diaria: Nicole Aguirre, vecina del sector, manifestó que el colapso significó "caminar tramos extensos" y que el transporte público dejó de ingresar, lo que fue complicado para quienes trabajan en el centro.

Actividad comercial: La comerciante Roberta Castillo aseguró que sus ventas disminuyeron de forma considerable, ya que el barrio depende bastante del tránsito vehicular.

La nueva multiplaca es vista por los moradores como una obra esperada. Una vez concluida, la estructura permitirá recuperar un acceso estratégico, devolver la movilidad perdida y mejorar la seguridad vial en el área.

