Así va la intervención del Gobierno Nacional en la ciudad de Manta

Este viernes 11 de julio se cumplieron las primeras 24 horas desde que la Policía Nacional, en coordinación con el Gobierno Nacional, asumió oficialmente el control de la Empresa Pública de Movilidad de Manta, que incluye a la Agencia Municipal de Tránsito. Desde entonces, ya se han empezado a ejecutar diversas acciones en territorio, algunas más visibles que otras.

Una de las primeras intervenciones se registró durante la mañana de este viernes, cuando elementos de la Policía Nacional, en conjunto con la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), atendieron un siniestro ocurrido cerca del redondel de Inepaca, en pleno centro de Manta. Esta actuación marca el inicio de un trabajo coordinado y sostenido entre instituciones.

Además, ya se observa presencia policial en varios puntos estratégicos de la ciudad puerto, como el redondel del Imperio, la vía Manta-Rocafuerte, el redondel de Playita Mía, el redondel de San Juan sobre la avenida Circunvalación y la vía interbarrial, sectores priorizados por su alto flujo vehicular y por considerarse ejes clave para la movilidad urbana.

Uniformados refuerzan el control del tránsito y la seguridad en Manta, mientras avanzan auditorías internas en la entidad intervenida. Alejandro Giler

Tránsito y seguridad

Los uniformados asignados al tránsito portan un distintivo en su brazo izquierdo con la palabra “Tránsito” y permanecerán en sitios visibles para garantizar orden, seguridad y fluidez en la circulación.

Pablo Dávila, comandante general de la Policía Nacional, indicó que también se contará con personal de los ejes preventivos para reforzar la seguridad en un cantón considerado históricamente como conflictivo. Esto responde a un plan integral para recuperar la institucionalidad y la confianza ciudadana.

Servicios suspendidos

En cuanto al servicio al cliente, el ministro del Interior, John Reimberg, informó que este será suspendido durante 30 días. La medida incluye la matriculación vehicular, la revisión técnica y el rodaje, como parte del proceso de depuración interna, auditoría y reestructuración.

Puertas adentro, una fuente policial señaló que se están revisando archivos, documentación y procedimientos logísticos, en conjunto con funcionarios que ya laboraban en estas dependencias. Estas acciones buscan transparentar el funcionamiento de la entidad y garantizar un nuevo modelo de gestión.

“Una cruzada por la verdad”, dice la alcaldesa

Por su parte, la alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso, se pronunció públicamente a través de sus redes sociales para respaldar la intervención. En un video difundido este viernes, confirmó su apoyo institucional y el del GAD municipal a esta medida del Gobierno Nacional, calificándola como “un primer paso postergado” para rescatar la empresa de presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Valdivieso fue enfática en señalar que esto no representa un cierre, sino el inicio de una “cruzada por la verdad, justicia y el derecho de Manta a entidades dignas”. Se comprometió a respaldar plenamente al Gobierno en un proceso “sin interferencias” y con exigencia de transparencia, haciendo un llamado a que “el servicio público se defina por responsabilidad, no por miedo; por vocación, no por intereses oscuros”.

En su mensaje a los mantenses, la alcaldesa reafirmó: “Quienes dudaron de que podíamos cambiar las cosas: aquí estamos. Haciendo junto al Gobierno lo necesario. Cuando se ama a una ciudad, se actúa con decisión”. Su pronunciamiento concluyó con una invitación abierta a toda la ciudadanía: “Unámonos en esta nueva etapa. Porque Manta merece un nuevo comienzo. Y hoy, hemos dado ese primer paso”.

