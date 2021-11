El contexto

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, nombró a Milady Cuello de Cabral como su representante en Ecuador. La embajadora visitó las instalaciones de Diario EXPRESO y en el marco de una visita protocolar conversó sobre su gestión que inició en febrero pasado y lo que avizora en el futuro.

Milady Cuello de Cabral

Embajadora de República Dominicana en Ecuador. Fue cónsul general de su país en Ámsterdam, Reino de los Países Bajos, y también en Fráncfort, Alemania. Es licenciada en Filosofía y Educación con especialidad en Historia y Literatura.

República Dominicana es, entre otros aspectos, turismo. La embajadora de esa isla del Caribe conversó con EXPRESO sobre el avance del plan de vacunación en su país que bordea el 70 %. Pese al impacto de la pandemia, asegura, ningún hotel estuvo vacío aunque se redujo su ocupación. Ya para este final de año, las plazas hoteleras están casi copadas. La diplomática habla de inversiones, migración y seguridad.

- El presidente Lasso ha sido reiterativo en que quiere más Ecuador en el mundo y más mundo en Ecuador. En ese sentido, ¿ha habido acercamientos para que inversiones dominicanas vengan al país y viceversa?

- Es probable que ya exista ese acercamiento. No tengo la certeza. Lo que sí sé es que hay una empatía muy espontánea entre los dos presidentes. Nos toca a nosotros ahora que estamos en Ecuador el fortalecer esta dinámica positiva entre las dos autoridades para fomentar las inversiones ecuatorianas en Dominicana y viceversa, porque hay muchas cosas en las que somos afines en producción y hay otras que podemos intercambiar tanto en universidades y en otras áreas. Hay mucho campo en ambos países.

- ¿Pero existe el interés de empresarios dominicanos de venir al país?

- Claro. Como embajadora lo siento. Tengo encargos de diferentes sectores de conocer cosas de aquí. El próximo año tendremos diferentes comisiones que vienen a ver posibilidades de inversiones. No está lejos de que tengamos un intercambio comercial mucho más eficiente con cifras que justifiquen la afinidad económica entre ambos países.

- ¿Qué sectores estarían interesados en venir a Ecuador?

- La pesca. Pienso que es probable que antes de que termine este año y principios del siguiente tengamos acuerdos importantes para adquirir productos de aquí. Ya que tenemos una demanda muy sostenida por parte del sector turístico. En las universidades también. Hay profesiones que tienen ustedes y otras que están allá para los grupos de jóvenes ecuatorianos. Tendremos mucho trabajo y acuerdos que vamos a lograr.

- ¿Qué seguridades les puede ofrecer República Dominicana a los inversionistas ecuatorianos?

- Hay una ley de inversión extranjera que se implementó hace más de 20 años. Esa ley es la base central de cualquier inversionista porque protege y da todos los incentivos e información que pueda necesitar un departamento legal ecuatoriano con uno dominicano que estén haciendo algún tipo de negocio.

- ¿Y en las reuniones entre ambos presidentes se ha abordado el tema de la seguridad?

- Es un tema que está sobre la mesa de todos los gobernantes latinoamericanos. El tema de la seguridad digamos que es un aspecto tan importante que puede fortalecer una relación o sencillamente que no exista. Si no hay seguridad, por más cosas que te ofrezcan, no quieres ir. Para nosotros la seguridad es importante por el turismo.

- La migración es un fenómeno que termina afectando a todos. ¿Cómo lo han abordado?

- Está en agenda permanente. Siempre los Gobiernos están alertas que no sea un paraíso fiscal, pero que sí sea uno en el que tu inversión esté garantizada y tus beneficios estén garantizados. Muchos han ido a invertir y se terminan instalando.

- Si la ley que me comenta tiene muchos beneficios para los inversionistas, ¿cómo han hecho para que no se cruce esa línea hacia un paraíso fiscal?

- Porque todo está legislado. Lo que primero fue una práctica, luego fue al Congreso y se legisló y ya están las reglas ahí. Es decir, usted puede invertir en el país y lo primero que buscará es un grupo de abogados que lo asesorará. Espero, en mi tiempo como embajadora aquí, poder decir que estas empresas e instituciones se instalaron aquí durante mi gestión. Espero poder lograrlo.