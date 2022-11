Al menos 18 hechos violentos, entre atentados con explosivos, asesinatos a policías y revueltas en cárceles, se registraron durante este 1 de noviembre, en la ciudad de Guayaquil, Esmeraldas y Durán. Actos que no fueron detectados por el Centro Inteligencia Estratégica (CIES) del país ni los subsistemas que los alimentan tanto de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas, así lo dio a conocer el comandante general de la Policía, Fausto Salinas.

“Estas otras acciones que genera la delincuencia (coche bombas), que son muy espontáneas, que no alcanzan a tener la totalidad de las alertas y que se presentan de una forma muy rápida, sin duda, nos obliga a dar una respuesta más contundente: luchar contra la impunidad...”, dijo Salinas.

Al no tener un sistema de inteligencia que funcione y alerte sobre posibles atentados y actividades ilícitas, estamos totalmente ciegos y el Estado no puede tomar decisiones. Ramiro Mantilla, excomandante de la Policía Nacional

En ese sentido, el trabajo de los Servicios de Inteligencia nuevamente vuelve a dejar al descubierto una poca agilidad a la hora de generar alertas y deja entrever que no están cerca -infiltrados- a los protagonistas de los posibles atentados u organización en las respectivas bandas criminales.

Atentado con explosivos en el Municipio y en un Centro Comercial de Durán Leer más

El excomandante de la Policía, Ramiro Mantilla, conversó con EXPRESO y explicó que el servicio de Inteligencia “lastimosamente no está cumpliendo con su trabajo” al no realizar en plenitud el círculo que comprende el levantamiento y procesamiento de información.

“Inteligencia no se hace desde un escritorio. Primero es la información que se busca en territorio y luego se procesa la información que existe en torno a las organizaciones delictivas para luego convertirse en inteligencia, en donde se difunde para la toma de decisiones. Ese ciclo no está operando lastimosamente en el país”, argumentó el exfuncionario.

De acuerdo a las autoridades, lo ocurrido en la cárcel de Esmeraldas y Guayaquil son reacciones a las acciones que se han emprendido, como el traslado de personas privadas de la libertad a diferentes centros de privación.

Para el general en servicio pasivo, Juan Carlos Barragán, exdirector nacional de Antinarcóticos y de la Policía Judicial, resulta ilógico que no se hayan reforzado los niveles de seguridad, tras haber planificado acciones en contra de las bandas delincuenciales. “La misión de esta maravillosa arma contra el mal, que es la producción de inteligencia, debe ser predictiva. Pero si no tiene la capacidad de hacerlo, se debería revisar cuál es el problema, dónde está la debilidad para que esta máquina no esté funcionando”, comenta a este Diario el general Barragán.

El servicio de inteligencia en Ecuador se está organizando... no es un sistema perfecto. Todos los poderes del Estado deben y tienen que unirse para lograr obtener instrumentos legales. Luis Hernández, exministro de Defensa

El coronel Fausto Cobos, actual director general del CIES, no emitió pronunciamiento alguno sobre lo declarado en cuanto al trabajo de la institución que lidera en el marco de los hechos suscitados, pero se lo vio en fotografía de una reunión que mantuvo con el presidente Guillermo Lasso. Este Diario buscó obtener una reacción del funcionario, pero hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta a llamadas y mensaje.

“El servicio de inteligencia en Ecuador se está organizando... no es un sistema perfecto”, es una de las primeras frases que comenta a EXPRESO el exministro de Defensa, Luis Hernández. A criterio del exfuncionario, el trabajo de la institución es complejo ante los escenarios que por primera vez se ven en todo el territorio nacional. Dice que la amenaza no es contra el Gobierno de turno, sino contra todo el Estado.

Cynthia Viteri sugiere a las familias guayaquileñas "no exponerse innecesariamente" Leer más

“Todos los poderes del Estado deben y tienen que unirse para lograr obtener instrumentos legales. Creo que se deben revisar las leyes de forma urgente”, dice Hernández, a la par que sostiene que se debe forjar un respaldo más eficaz a la Policía y miembros de las Fuerzas Armadas, dotándolos de equipos actuales y sofisticados.

¿Qué acción eficaz debería tomar el CIES? Los tres exfuncionarios de las ramas de seguridad del país consultados concuerdan en que se debe analizar la situación actual de la institución para conocer debilidades, realizar una radiografía. Además, que se debe hacer una inversión en equipos tecnológicos de interceptación modernos, que permitan estar al tanto de las conversaciones de los líderes de las bandas criminales, pues es el punto donde se debe centrar el aparataje de seguridad para dejar sin base a las organizaciones criminales.

La misión de esta maravillosa arma contra el mal, que es la producción de inteligencia, debe ser predictiva. Pero si no tiene la capacidad de hacerlo, se debería revisar el problema. Juan Carlos Barragán, exdirector nacional de Antinarcóticos

“Tienen información de dónde actúan y están las organizaciones y círculo cercano, pero no se actúa con una estrategia para desarticular a las bandas. Es lamentable, porque que al no tener un sistema de inteligencia del Estado que funcione y alerte sobre posibles atentados y actividades ilícitas que comprometen la seguridad, estamos totalmente ciegos y el Estado no puede tomar decisiones”, sostuvo el excomandante de la Policía, Ramiro Mantilla.