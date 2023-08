Elecciones en Ecuador: La inquietud se palpa en los exteriores del Ileana Espinel

Son las 7:30 y las filas recién comenzaron a moverse para ingresar a la unidad educativa Ileana Espinel, y que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto.

Muchos llegaron hasta 30 minutos antes de la hora prevista, pues no quieren exponerse a que ocurra algún incidente, pues en este recinto electoral, vota el presidente Guillermo Lasso, lo que ha generado más tensión de la que ya existe en el ambiente.

La zona está resguardada por decenas de militares y policías a pie, en moto e incluso en bicicletas.

Los ciudadanos señalan que la presencia de estos agentes les genera más incertidumbre que confianza, pues temen que en cualquier instante comiencen tiroteos.

Para el ingreso a este recinto se han colocado cercas a 50 metros del ingreso a la unidad educativa, donde realizan una inspección de maletas y carteras; proceso que se vuelve a repetir al ingresar al plantel.

“Está bien que resguarden y haya policías y militares, pero ver a tantos no me causa más tranquilidad, solo me estresa más pensar que lo hacen por riesgo de que se presenten disturbios”, comenta Jimena Roca, votante de este recinto.