Cientos de personas llegan a las calles A y Lizardo García, en los exteriores de la iglesia del Cristo del Consuelo para participar de la procesión que llegará hasta el santuario en el Cisne 2.

Tras dos años de ausencia, las personas se acercan con mascarillas, alcohol en mano y "mucha fe" para esperar cumplir su milagro. Una de ellas es María Ramírez, de 72 años que llegó desde el Batallón del Suburbio y participará sin zapatos en la caminata cómo una especie de sacrificio para pedir que sus nietos "salgan del vicio de la droga".

"Se que me va a oír y es una promesa que le he hecho al Cristo del Consuelo, sé que me darán mi milagro, estoy muy feliz porque después de dos años puedo participar en este evento que nos sirve de mucho aliento para la situación que vivimos".

"Venimos a decirle que estamos caminando con fe, que queremos llevar ese mensaje de aliento y esperanza en estos años de pandemia y agradecer por la vida y las bendiciones que ha derramado" expresó monseñor Luis Cabrera como parte de la bienvenida a los feligreses en los exteriores de la iglesia del Cristo del Consuelo, previo al inicio de la marcha.

En este evento se ha dispuesto un contingente de 654 policías que estarán distribuidos en el inicio o exteriores de la iglesia, en la ruta, puede y santuario.

La procesión avanza por la calle A, parroquia Letamendi, como parte de la primera estación denominada: Jesús condenado a muerte. En este lugar las personas intentan acercarse a la imagen del Cristo del Consuelo que está protegida por un cordón policial.

Entre empujones, cantos e intentos de escabullirse debajo de la cordón que es llevados por uniformados de la Policía Nacional, los ciudadanos caminan por las veredas de este sector como parte de la procesión. Está acción ha hecho que personas de la tercera edad presenten inconvenientes en su participación y personal de la Secretaría de Gestión de Riesgos atienda a los feligreses.

"Ahora tenemos 50 voluntarios distribuidos en 11 puntos. Nuestra labor es evacuación y dar primeros auxilios, ahora no se ha presentado ningún inconveniente, solo estamos asistiendo a las personas de la tercera edad y las hacemos pasar para evitar cualquier colapso" señaló Oscar Gómez, líder cantonal de Gestión de Riesgos .