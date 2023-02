La dirigencia indígena, liderada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), baja el nivel de su discurso de protestas en contra de la administración de Guillermo Lasso y deja en manos de los actores políticos opositores (asambleístas) la situación del mandatario y su gobierno tras los escándalos que “tienen al país en una crisis política”.

A diferencia de 2019, cuando el expresidente Lenín Moreno liberó el precio de los combustibles, o en 2022, cuando Lasso no cumplió con los pedidos de la dirigencia, ellos cumplieron su amenaza de un paro nacional que se anunció con semanas de anticipación. Pero para esta ocasión, en medio de supuestos casos de corrupción, el discurso solo se queda en: “Que dé un paso al costado Guillermo Lasso”.

“Jamás hemos estado detrás de una desestabilización e incluso en la lucha de 2022, dijeron que ahora vinimos para botar al presidente, cuando en los 18 días solo contuvimos los 10 puntos, y dijimos que, si no cumple, el Gobierno debería tener otras opciones. Hemos ido por las demandas, no por desestabilizar al Gobierno, se ha desestabilizado solito”, manifestó Iza.

No obstante, el discurso de Iza no se centra ya en una amenaza del uso del derecho a la resistencia, sino en un pedido eufórico para que renuncie Lasso o que en la Asamblea Nacional se activen “los mecanismos democráticos” para terminar con el Gobierno. Iza fue uno de los protagonistas de la campaña para el no en la consulta popular. El diálogo con el Gobierno no va más. “Vamos a romper con eso por el incumplimiento del señor Lasso y sus ministros”, comenta a este Diario el dirigente Gary Espinoza, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin).

Desde esta organización, el fantasma para un nuevo paro nacional no se quita y sigue en la mira. Y no precisamente por los escándalos de presunta corrupción que empañan a Guillermo Lasso, sino por el incumplimiento de los más de 200 acuerdos alcanzados en las mesas de diálogo tras el paro de junio de 2022.

“Nosotros nos reuniremos muy aparte de nuestros compañeros de la Conaie, aunque si nos invitan a su encuentro no dudaremos en acudir, pero, así como abordaremos el tema de las elecciones, también pondremos sobre la mesa la crisis política que vive el país”, dijo Espinoza.

El argumento para un nuevo paro gira en torno a la minería ilegal, como lo anunciaron en el 2022, y la falta de cumplimiento de los acuerdos alcanzados. Desde el Ejecutivo se sostiene que se están implementando y que las mesas técnicas se mantienen reunidas.