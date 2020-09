Son menos los votantes indecisos, pero aún mayoría de cara a las elecciones de febrero

Menos indicisos. La cifra de ecuatorianos que aún no decide por quién votar para la Presidencia en las elecciones del 7 de febrero próximo ha bajado, pero aún son la mayoría. Una encuesta de Cedatos reveló que, a septiembre de este año, el 71 % de ecuatorianos aún no decide por quién sufragar para la primera magistratura del país, lo que representa un reducción si se lo compara con el 84 % que a mayo de este año aseguraron que no estaban decididos por quién darían su voto.

Los datos entorno al interés en las próximas presidenciales también sufrió cambios. El universo de ecuatorianos que estaba nada interesado en los comicios se redujo del 63 % en mayo pasado a el 49,2 % a septiembre de este año. Lo que produjo que los datos de quienes estaban poco (del 16,9 % al 25,9 %) y muy interesados (del 14,8 % al 20,7 %) crecieran.

El 89,7 % de los ecuatorianos desaprueba la gestión del presidente Lenín Moreno y otro 89,6 % no cree en su palabra. Las estadísticas de Cedatos reflejan una caída constante en la aprobación y credibilidad del primer mandatario desde diciembre de 2019 a septiembre de este año.

APROBACIÓN Y CREDIBILIDAD DEL PRESIDENTE LENÍN MORENO

La misma caída libre experimenta la credibilidad de los asambleístas, que pasó del 8,9 % en diciembre de 2019 al 6,2 % en mayo de 2020 y ahora apenas el 2 % de ecuatorianos cree en la palabra de los legisladores a septiembre de este año. Quienes no les creen a los parlamentarios están en el 79,2 %.

La percepción sobre el futuro del país ha experimentado un leve repunte. El 17 % de los ecuatorianos considera, a septiembre de este año, que el futuro del Ecuador mejorará, cuando en mayo pasado solo el 15,4 % lo consideraba así. El 23,4 % cree que seguirá igual y el 54,3 % estima que empeorará.

En cuanto al sentimiento ciudadano frente al futuro, el 17,3 % asegura estar optimista, esperanzado o entusiasmado, lo que representa un muy leve incremento con relación al 17,1 % de ecuatorianos que se sentían así en mayo del presente año. La mayoría, el 77,7%, asegura sentir preocupación, incertidumbre, frustración y tristeza. Al 3,2 % le es indiferente.

La situación económica, de acuerdo a lo que consideran los ecuatorianos encuestados, sigue empeorando. El 73,2 % de los nacionales asegura estar peor si se compara con los meses pasados. La cifra creció 9,6 puntos desde mayo pasado a la fecha. Solo el 2,9 % de los encuestados dice estar mejor económicamente en comparación con meses anteriores. Lo que se ve reflejado también en la pérdida de empleo. La encuesta reporta que el 73,5 % de los ecuatorianos, a septiembre de este año, afirma que alguien cercano a su familia ha perdido su empleo en los últimos tres meses.