Una ‘fiesta electoral’ menos concurrida, con dudas y con indecisión hasta el último minuto. Hasta el mediodía, el 33 % del padrón electoral había votado, según información del Consejo Nacional Electoral (CNE). La cifra se reflejó en recintos con filas cortas de sufragantes, al menos hasta la primera mitad de la jornada.

Esa situación se repitió tanto en el norte como en el sur de la capital. Concurrencia moderada, que contrastaba con el movimiento comercial habitual de las elecciones: puestos de comida típica y negocios para plastificar el certificado de votación.

De hecho, en uno de estos pequeños negocios ambulantes se produjo un incidente en uno de los recintos del norte de la ciudad. En el Colegio Técnico Salesiano Don Bosco, ubicado en el sector de la Kennedy, hubo incidentes entre comerciantes y clientes. Algunos aseguraron que las personas que se encargaban de plastificar los certificados no querían devolverles sus documentos. Ante dicha situación, los militares tuvieron que intervenir.

“Hasta ahora no sé por quién sufragar. Nadie me ha convencido”, dijo José, un votante de 19 años de edad que prefirió no dar su apellido en el recinto del Colegio Don Bosco.

También había otras dudas, sobre el número de papeletas o cómo votar en la consulta popular. Yolanda Andrango, que votó en el cantón Cayambe (provincia de Pichincha), no sabía cuáles eran las preguntas y cómo debía sufragar. “Yo no me he enterado. Estoy preguntando a familiares para ver cómo han votado y votar de igual manera”, admitió la ciudadana, mientras entraba a la Escuela Provincia de El Oro.

En el mismo recinto, Francisco, que también prefirió no dar su apellido, afirmó que únicamente votará por alcalde y prefecto y dejará en blanco lo demás, porque no tiene mayor conocimiento de la consulta popular o las otras dignidades.

“Me paré frente a la papeleta para elegir a los (integrantes del) CPCCS como cuando no estudias nada. Literalmente me tocaba hacer ‘de tin marín de do pingüé’, pero le llamé a mi papá para que me guíe, porque yo valoro el consejo de quienes saben de política”, reconoció María Fernanda Benalcázar, quien sufragó en el sector de la calle Brasil.

Si bien en el sur de Quito la gente tampoco sabía bien por quién votar (incluso hubo gente que hacía llamadas telefónicas para pedir consejo), lo que más destacó de la jornada fue la concurrencia masiva desde las primeras horas de la mañana.

En el Colegio Quito, en el barrio de Chimbacalle, las mesas electorales ya tenían largas filas a las 09:00. Marco Túquerrez, de 34 años, acudió con su perro a votar. Comentó que no tenía claro por quién votar en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. “Creo que voy a anular, porque no sé quiénes sean y no creo que hayan hecho algo bueno”. En cambio, el joven dijo que sí tenía claro por quién votar para la Alcaldía. “Esperemos que el nuevo alcalde trabaje y no robe, pero ya no se puede creer en nadie”, expresó.

En otras escuelas, los policías controlaban que las personas ingresen sin banderas o elementos distintivos de los partidos políticos. Una buena parte de la gente optó por vestir la camiseta del Ecuador. “Es el futuro de los guaguas el que nos jugamos, porque el nuevo alcalde tiene que levantar la capital”, manifestó Gladys Sánchez.