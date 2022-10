En los exteriores de la Penitenciaría del Litoral, han permanecido al menos por más de siete horas, los familiares de los privados de libertad que fueron alertados sobre una masacre en los pabellones. Esto luego de que el Servicio Nacional de Atención a Privados de Libertad (SNAI) iniciara el martes 4 de octubre, el traslado de 135 reos de la cárcel de Cotopaxi a diferentes prisiones del país. La medida aplicada según el organismo para precautelar la seguridad de los convictos.

Laura (nombre protegido) señaló que su esposo llegó en la madrugada de este miércoles 5 de octubre a la Penitenciaría de Litoral y él la llamó para decirle que esté pendiente de las noticias porque las cosas no iban a estar bien.

"Yo estuve en Latacunga ayer, cuando los querían mover y les dijes que no lo hagan porque además de que no querían, no era seguro porque se querían vengar, luego de la muerte de a quién le decían 'El Patrón' (Leandro Norero)".

#AHORA | Mujeres están organizando una oración por sus familiares en el interior de la Penitenciaría del Litoral. Poco a poco empiezan a prender velas con el fin de mostrar unión y protección por las vidas dentro de los pabellones. 🕯️ pic.twitter.com/gsq3i62nwz — Diario Expreso (@Expresoec) October 6, 2022

Hasta las 20:30 se escucharon tres fuertes detonaciones y los uniformados de la Policía Nacional que permanecían en los exteriores del penal no dieron razón de los estruendos registrados. Esa situación, alteró a quienes estaban esperando noticias de sus allegados, pues por momentos lograban obtener alguna información y se daban ánimo y consuelo.

Cerca de las 17:00 llegó un equipo de la Secretaría de Derechos Humanos para hacer acto de presencia, pero indicaron a EXPRESO que no podían asistir a las familias sino no hay la confirmación de fallecidos, caso contrario, las personas podrían malinterpretar el acto y señalar que la entidad manejaba información y generar conmoción.

Una hora después ingresó un vehículo de medicina legal y minutos antes cuatro ambulancias las mismas que se estacionaron en el patio exterior de la prisión con mayor cantidad de reos en el país, superan los 9000.

📌 ACTUALIZACIÓN:

Como lamentable resultado de los incidentes en el #CPLGuayas Nº 1, el reporte oficial de instituciones a cargo indica que resultaron heridas: 6 personas privadas de la libertad y 5 servidores policiales.

Instituciones de seguridad se mantienen en el sitio. — SNAI Ecuador (@SNAI_Ec) October 6, 2022

A diferencia de amotinamientos anteriores, fue pasadas las 19:00 cuando ingresaron policías y militares a la cárcel, quienes fueron abucheados por los familiares en el momento de su llegada.

Hasta las 21:00 de este 5 de octubre, el SNAI no ha realizado un pronunciamiento oficial del sobre lo ocurrido, sus razones y el número de víctimas mortales. Sin embargo, el Ministerio del Interior dio a conocer que pasada esa hora, se retomó el control del reclusorio.

Mientras tanto, familiares se unieron en oración para pedir protección divina para los internos que según les han informado, todavía la policía ni los militares ingresan a los pabellones en conflicto.