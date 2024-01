Incertidumbre por 48 funcionarios penitenciarios retenidos en cárcel de Cotopaxi

Liberen a los guías fue el grito que retumbó frente a la gobernación de Cotopaxi, lugar a donde llegaron los familiares y amigos de los 48 retenidos en la cárcel de Cotopaxi, de quienes no tienen tienen noticias desde la noche del domingo.

Con carteles en mano, donde se aprecia fotos de los guías retenidos los familiares se ubicaron en la calle Quito y cerraron la circulación vehicular, a espera de que el gobernador de Cotopaxi como representante del ejecutivo en la provincia, pero no tuvieron ninguna respuesta porque la autoridad no se encontraba en la oficina. Como medida de seguridad la Gobernación fue resguardada con personal policial.

La mayoría de familiares de los servidores penitenciarios que están retenidos se enteraron a través de los videos que circularon en redes sociales, donde se emitía un mensaje al Presidente de la República Daniel Noboa.

El mayor temor para Blanca Reategui es que tenga que volverlo a sus hijos sin vida, eso es algo que no le carcome su tranquilidad. Indicó que no tiene noticias de su hijo desde la noche del domingo y han pasado cinco días sin tener una respuesta de parte del SNAI y del Gobierno Nacional.

“No sabemos nada de ellos, si están con alimentos, si están en buen estado de salud, y lo peor de todo es que no sabemos a están con vida o no, porque no nos permiten acercarnos al lugar donde fueron retenidos” aseveró la madre, quien pese a tener una discapacidad viajó desde Loja para pedir una respuesta a las autoridades.

Ana María llegó desde Quito, asistió al plantón que se desarrolló en la gobernación de Cotopaxi, portaba un cartel en el pedia la liberación de su vástago, de quien no sabe nada y que tiene la esperanza de verle salir caminando por la puerta del centro de privación de libertad.

Gabriela Simba, viajó desde Pintang en la provincia de Pichincha, no sabe nada de su esposo desde la noche del domingo, cuando cumplía su turno laboral, por medio de un video difundido en tic tok se enteró que su esposo estaba retenido junto a otros compañero de trabajo, ha buscado respuestas pero nadie responde hasta el momento, el mayor temor de la mujer es que en medio de una intervención de Fuerzas Armadas al centro carcelario, su esposo vaya a ser asesinado junto a con sus compañeros.

En ocasiones anteriores alertaba a su familia que va haber amotinamientos pero esta vez todo fue de sorpresa, lo que más le preocupa es que la situación se agrave por el momento álgido qué pasa el país.

Luis Santos, oriundo de Salcedo, dijo que desde el domingo no tiene señales de vida de su hijos que debía llegar a la casa el lunes pero la espera fue en vano y ahora no sabe si le volverá a ver o no a su vástago. Esperan que las autoridades les den una respuesta pero no reciben nada.

“Al ver los videos que circulan en redes sociales sentimos incertidumbre no sabemos si les están torturando, si están vivos, no sabemos nada” aseguró el padre. Dijo que si es necesario que intervenga la iglesia como garante de la libertad de nuestros hijos, lo vamos hacer, llegaremos a últimas instancias.

Según un recuento realizado por los compañeros de trabajo existen 17 mujeres 31 hombres retenidos en el interior de la cárcel de Cotopaxi y que llevan cinco días retenidos.

