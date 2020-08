Hojas de vida desfilaron en los chats de Benavides

La influencia del exasambleísta Daniel Mendoza en Manabí habría sido a todo nivel, no solo en contratación de obras, sino de personal. Al menos eso se desprende del contenido de chats intercambiados por el exlegislador con su exasesor Jean Benavides, exfuncionarios del Secob, un fiscalizador de la obra adjudicada al Consorcio Pedernales y otros actores.

Ellos serían parte de una red involucrada en irregularidades en contratación de obras en Manabí y otras provincias. De los diálogos se evidencia sugerencias de Mendoza para colocar personas en distintos cargos.

En un intercambio de mensajes entre Mendoza y Franklin Calderón se lee: “nunca entró la gente, le pasé la lista a Franklin, no me dijo nada y me dijo que no lo han llamado del hospital, que le dijeron que había full serrano a trabajar”.

El exdirector del Secob René Tamayo dice que asambleístas le pidieron cargos Leer más

En chats entre Calderón y Benavides se habla de la urgencia de “que me vaya armando una base de datos de técnicos entre abogados, ingenieros eléctricos, ingenieros civiles auditores no sé para ver cómo se los pone en el CNEL...”. Se menciona que en ese tema “hay que comenzar a poner gente nuestra”.

En la mayoría de chats el destinatario es Benavides, el exasesor de Mendoza. “Me comentan que van a cambiar al director del hospital. Ojo se supone que nosotros lo vamos a poner. Me comentan que quieren colocar a ... Nosotros estamos en desacuerdo”, dice un mensaje

Al asambleísta Mendoza un cercano le pide ayuda para colocar en un cargo a su esposa. Le ofrece que “voy a matarme trabajando para la próxima campaña, yo te doy mi palabra”. La respuesta es que “si Eva Sofía se va, yo ya hablé con Carlos Morales para que ese espacio lo ocupe tu esposa. Habla con Carlos de mi parte, habla con Jean de parte mía”.

En el expediente de delincuencia organizada también figuran advertencias sobre determinadas personas. Al lado de sus nombres se coloca apuntes como: infiltrado, ingeniero civil engreído, infiltrada, arquitecta engreída, ingeniero civil, torcido, el duro de los muelles, abogado vago.

En un chat que dice ‘Jurídica Sercob Dianita’ se lee: “Dra. Ya están hablando la van a sacar a la man de Manta. Sí. Me dicen que ya van a contestar el correo al Ministerio de Finanzas. Pero que se muevan, solo falta eso”.

En cada hoja de vida adjuntada hay observaciones. “Esta pana ya no va, me dicen que ella va a la reconstrucción y que mejor pongamos a ese otro pana en el puesto de Xavier”.

Hay sugerencias de considerar en cargos para el MIES, al CNEL y otras dependencias a personal sugerido. Los pedidos vienen con amenazas. “Ella es hija de Hilario, vean si la pueden apoyar porque si no ese man comienza a hacer pedazos a la gente”.

Y el desfile de hojas de vida se da desde septiembre de 2019 y sigue en 2020. “Ella es hija del fiscal que nos salvó en Bahía”. La una “es esposa de un distrital y los otros de un recomendado de dm”. En algún caso se discutía que, para darle el cargo, el recomendado debía alinearse con MEJOR, el partido de Mendoza.

La Fiscalía recibe versiones

A las 09:30 de este martes, la Fiscalía convocó a Edmundo Tamayo, exdirector general del Servicio de Contratación de Obras Públicas para que amplíe su versión sin juramento. También se programó para las 14:00 la ampliación de la versión vía telemática de Jenniffer Cobeña desde el Centro Regional de Cotopaxi. Y desde la Fiscalía de Manabí debía comparecer Jhony Toalá a las 16:00.

La Fiscalía solicitó además al juez Marco Rodríguez que autorice el reconocimiento, exhibición, extracción y materialización de la información contenida en un celular y un CPU almacenados en cadena de custodia.

La cifra

18 sospechosos son investigados por la Fiscalía en el caso del Hospital de Pedernales.