El candidato a la Presidencia de la República por el Movimiento RETO, Xavier Hervas, llegó a la Colegio San Gabriel, ubicado en el centro-norte de Quito, pasadas las 12:00 de este domingo 20 de agosto de 2023 para ejercer su voto.

Show Electoral: Armijos está confiado y Hervas 'enfrenta' a los trols que lo atacan Leer más

Su arribo causó incomodidad en los otros sufragantes por el despliegue de seguridad para precautelar la integridad del candidato.

Hervas señaló que esperará los resultados en su oficina, en Quito, junto con su equipo de trabajo. "Esperamos recibir la buena noticia", añadió el candidato.

El candidato manifestó su preocupación por los inconvenientes que han reportado ecuatorianos en el exterior para poder votar. “Hemos tenido una experiencia propia. El hermano de Auki (Tituaña, esposo de su candidata a la Vicepresidencia, Luz María Vega) vota en el exterior y nos ha dicho que no le permiten. Muchas personas, sobre todo de Italia, se han comunicado con nosotros. Nos dice que no les permite votar el sistema y que cuando votan por un partido político ahí si le permiten”.

Al ser consultado si apoyarán a algún candidato si no llega a una eventual segunda vuelta electoral, Hervas señaló que no se resigna y prefirió no emitir un comentario al respecto.

Elecciones en Ecuador: 430 personas detenidas en las primeras horas Leer más

"Queremos parar los negocios narco criminales que han crecido gracias a la compra de conciencias corruptas y también por la ausencia de liderazgo, de no haber limpiado la casa desde dentro", dijo el candidato.