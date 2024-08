Henry Kronfle también quiere neutralizar a su vicepresidenta

Se pensaba que el caso de la desesperación del presidente Daniel Noboa para que no le suceda en el cargo su vicepresidenta Verónica Abad, en caso de pedir licencia para ser candidato a la reelección, era un hecho único que solo puede producirse en un país como el Ecuador, donde las lógicas electorales están distorsionadas. ¿Cómo es que Noboa escogió como compañera de fórmula a alguien que a pocos días del triunfo en las elecciones se convirtió en su peor enemiga? En realidad, parecía un problema tan extraño que nadie se imaginó que algo parecido podía repetirse.

Pero no. Resulta ahora que el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, también está preocupado de que, si él se lanza a la candidatura presidencial por el Partido Social Cristiano, tendría que renunciar, lo que significa que la presidencia caería en manos de una de las correístas más efervescentes: la vicepresidenta Viviana Veloz.

¿Cómo evitar que asuma Viviana Veloz?

Por eso, en una entrevista reciente, Kronfle ha dicho que de producirse su salida de la Asamblea habría que llegar a “acuerdos políticos” para que el primer vicepresidente de la Asamblea sea alguien de su partido y así “trabajar en conjunto con la presidencia (que ocuparía Viviana Veloz) para seguir la línea que necesita el país”. En otras palabras, para evitar que el correísmo maneje a sus anchas la Asamblea, habrá que encontrar una fórmula para que el primer vicepresidente sea un colega suyo del PSC y no Eckenner Recalde, que debería serlo en el caso de que Viviana Veloz suba a la presidencia.

Kronfle parece repetir casi de forma idéntica el deseo del presidente Noboa de alterar ilegalmente el orden sucesorio para que, tras su salida, no lo suceda alguien que no es de su confianza. Noboa, en efecto, ha tratado de una y otra forma alterar ese orden sucesorio legal y constitucional, y no ha hallado uno solo que le funcione. Ahora, resulta que Kronfle está en las mismas condiciones que Noboa porque la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece expresamente que si hay ausencias en los cargos de las dignidades de la Asamblea, quien debe asumir el cargo vacío es la autoridad inmediatamente inferior en el organigrama de la institución. Es decir, si Viviana Veloz pasa a ser presidenta de la Asamblea para suplir a Kronfle, el primer vicepresidente sería Eckenner Recalde, del gobiernista ADN.

Acuerdo de gobernabilidad y el futuro de la Asamblea

Kronfle no puede olvidar que él fue uno de los responsables de que el correísmo ocupe la vicepresidencia de la Asamblea con Viviana Veloz. Fue él, su partido, el correísmo y el gobierno de Daniel Noboa los que llegaron a un acuerdo al que le bautizaron como “de gobernabilidad”, según el cual el PSC se llevaba la presidencia; la Revolución Ciudadana, la primera vicepresidencia, y el gobierno, la segunda vicepresidencia. Por eso, el actual presidente si llega a optar por la candidatura deberá entregar el manejo de la Asamblea a Veloz, sin poder poner a ninguno de su partido como primer vicepresidente para controlarla, porque simplemente así fue el acuerdo. Y si Kronfle habla de acuerdos políticos para hacer aquello, debe saber que no existe en la ley ninguna posibilidad para hacer cambios.

Henry Kronfle es hasta ahora el más opcionado en el PSC para ser el candidato a la presidencia de la República. Luego de que Jan Topic dijo que no sería candidato del PSC como se suponía que sería, el partido decidió que únicamente candidatizarán a un miembro de él. A pesar de aquello, el presidente de la Asamblea que aún no ha tomado una decisión. Según ha dicho en las más recientes entrevistas, primero tendrá que consultar a su familia pues, sostiene, sus hijos están fuera del país y no quiere tomar la decisión sin consultarles personalmente sobre el tema.

Lo que ocurra con Kronfle, sin embargo, no necesariamente es el único factor que determinará el futuro inmediato de la Asamblea. Resulta que es muy probable que Veloz tenga que tomar licencia en la Asamblea para presentarse como candidata para su reelección. Es muy improbable que el correísmo no quiera contar con la candidatura de una de las asambleístas más protagónicas y de mejor desempeño como Veloz. La asambleísta de Santo Domingo de los Tsáchilas está calificada para ser reelecta, pues sería su segunda elección, ya que este período legislativo no cuenta como uno, sino como el complemento de la anterior legislatura, que fue interrumpida por la muerte cruzada decretada por el expresidente Guillermo Lasso.

Kronfle, quien ha sido crítico con Noboa por querer alterar el orden legal de sucesión para Verónica Abad, no debería tener la cara para pretender hacer lo mismo para evitar que Viviana Veloz ocupe la presidencia de la Asamblea sin alguien del PSC como primer vicepresidente. Pero lo más probable es que Veloz también se haga a un lado, por lo que lo más probable sería que Eckenner Recalde, del Gobierno, termine siendo presidente de la Asamblea.