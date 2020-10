Henry Cucalón: “Le he dicho a Nebot y a Lasso que la alianza debe ir más allá”

El 15 de octubre los legisladores que conforman la Comisión de Justicia de la Asamblea eligieron a José Serrano como titular de la mesa del Legislativo. Henry Cucalón, del PSC-MDG, fue el único integrante que votó en contra. Habla con EXPRESO sobre su decisión y sobre la alianza PSC y CREO para las próximas elecciones de 2021.

- Usted fue el único que votó en contra de la designación de José Serrano como presidente de la Comisión de Justicia. ¿Esa votación ya estaba acordada?

- Mi votación fue un asunto de coherencia y de consecuencia. ¿Por qué? Yo fui uno de los interpelantes que logró la destitución como presidente de la Asamblea del asambleísta Serrano. No me parecía coherente votar a favor de que él presida la comisión que tiene los temas más importantes y de envergadura. Desconozco si hubo algún tipo de reunión. Yo actué como creo que debía. Estoy seguro de que la gente que vota por mí, entendía que esa era la manera en que yo tenía que actuar.

- ¿Y le sorprendió el voto de su compañero de bancada Esteban Torres? Él no tuvo reparos en votar por Serrano.

- El asambleísta Torres tendrá la explicación a sus mandantes sobre esa votación. Lo importante es cómo yo voté. Y también que se pueda reflejar de que cada uno es dueño de sus actos.

- ¿No cree que los presidentes de las comisiones, y más de esta, no deben tener cuestionamientos?

- Los que presiden comisiones y ningún asambleísta debería tener tacha. Sin perjuicio de aquello, las denuncias e investigaciones penales deben ser sustanciadas en la Justicia. Nosotros en el campo legislativo y político lo que tenemos es que salvaguardar que la persona sea capaz de poder llevar adelante este trabajo.

-Pero hay también responsabilidades políticas...

- Obviamente es un tema de responsabilidad política y yo sostengo que este es una estocada final a un tema de credibilidad para la Asamblea. Pero además, tengo mis dudas de cómo se va a manejar esta legislación. Porque el asambleísta en mención no se ha caracterizado por su criterio jurídico, ni a favor ni en contra de nada. Yo creo que otras personas pudieron ocupar ese puesto.

- César Litardo ha dicho que hay 60 asambleístas con causas judiciales abiertas...

- El presidente de la Asamblea, que es un incompetente a carta cabal, no sabe la diferencia entre causas y personas. No sabe cómo conducir la Asamblea, peor liderarla y encauzarla por eso es que nos encontramos donde estamos. La génesis fue el cambio de autoridades en 2019 que lo llevó a él a ser titular del Parlamento. No es accidental ni obra del Espíritu Santo que una persona de la calaña del exasambleísta (Daniel) Mendoza haya sido presidente de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, que tramitaba las leyes económicas urgentes y los tributos a los ciudadanos, y miembro de la Comisión de Fiscalización. Todo eso fue parte de un plan urgido con el Gobierno para llevarlo a él a la Presidencia del Parlamento y ahorita el pueblo ecuatoriano está pagando los platos rotos de semejante trafasia.

La elección de Serrano tiene que ver con un plan urgido con el Gobierno, que llevó a César Litardo a la Presidencia de la Asamblea.

- ¿Cree que la designación de Serrano es parte de este plan?

- No tengo la menor duda de que esto tiene que ver con el presidente de la Legislatura. Parece que no le preocuparan estos temas que siguen ahondando en la falta de credibilidad del Parlamento.

- Sin dejar a un lado el tema electoral... hay voces que señalan que la alianza PSC - CREO solo quedó en esa reunión de la foto. ¿Qué opina de esto?

- La alianza entre el PSC y CREO para el apoyo de la candidatura de Guillermo Lasso está tan en firme que es uno de los binomios que ha sido calificado por el CNE. Es una alianza jurídica en firme, no solo un apoyo abierto. El enfoque por lo social es nuestro aporte a esa alianza. Cada uno tiene su esquema de acción en esta batalla de ideas, que no solo es electoral, sino sobre qué es lo que necesita el país. Obviamente necesitamos ganar, pero esto no es solo que gane Guillermo Lasso para que no gane el que no me cae bien, no. Esto tiene que ir más allá y así se lo he expresado al abogado (Jaime) Nebot y a Guillermo Lasso. Esto tiene que ser porque tenemos una propuesta a favor de algo y en este caso es de un mejor Ecuador.

- ¿Y saldrá usted a hacer campaña por Lasso?

- Todos estamos en esto. Sino que hay campañas de candidatos y otro tipo de campañas. Yo siempre me he caracterizado por las ideas y yo defiendo los postulados (de la alianza) y los he defendido siempre a través de mi legislatura, de mi forma de votar, de expresarme en los medios. Ese es el mejor aporte que puedo hacer yo tomando en cuenta que no soy candidato. Una vez que se gane, como espero que se haga, se necesita el concurso de todos porque tenemos que sacar al Ecuador juntos. La crisis es mucho más fuerte de lo que la gente se imagina. El Ecuador ya estaba quebrado económica, política y socialmente antes de la pandemia, por lo que se va a necesitar del apoyo de muchísimas personas, sin sectarismo alguno, para poder sacar al Ecuador adelante.