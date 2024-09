Henry Carrascal sobre el 11-S: "Fui el primero en transmitir el atentado terrorista"

A pesar de haber transcurrido 23 años, el 11 de septiembre de 2001 es una fecha que permanece grabada en la memoria colectiva de las personas alrededor del mundo, no solo por el impacto devastador de los atentados a las Torres Gemelas, en el corazón de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos; sino también por la manera en que alteró la percepción de la seguridad global.

Uno de los ecuatorianos que recuerda muy bien ese suceso histórico es el periodista y abogado Henry Carrascal, quien para ese entonces presentaba el noticiero de la mañana del canal Telesistema (hoy RTS). Él comparte su perspectiva sobre los hechos del 11-S a Diario EXPRESO y comparte su experiencia de cómo, sin imaginarlo, transmitió desde un set de televisión, por más de 12 horas ininterrumpidas, el ataque terrorista más trascendental del siglo XXI.

“Yo ya había terminado de presentar el noticiero, me iba a mi otro trabajo. En el canal estaba al aire Vito Muñoz, con su programa deportivo Copa, cuando mi productor me llamó" inicia el relato de Carrascal, quien confiesa que Inicialmente pensó que iba anunciar un flash informativo de pocos minutos al creer que se trataba de un suceso menor, "un borracho en una avioneta que se había estrellado".

Henry Carrascal era presentador del noticiero matinal de Telesistema a inicios del siglo 21. Cortesía.

"Yo fui el primero en transmitir, Telesistema fue el primero en transmitir el atentado terrorista, incluso transmitimos en vivo el estrellamiento del segundo avión, entonces nos imaginamos que era un atentado terrorista" aclara Carrascal, quien enfatiza que el medio de comunicación realizó la transmisión del hecho histórico de manera ininterrumpida, desde las 08:00 hasta las 23:00.

"No hubo programación en ese momento, nada de películas, ni novelas, nada", exclama el también magíster en Ciencias Internacionales y Diplomacia, destacando la magnitud del evento.

Terroristas eran ciudadanos normales "No hay aparato de inteligencia que pueda penetrar el cerebro de esas personas para saber en qué momento van a atentar contra la vida de otros ciudadanos".

¿Cuál ha sido el impacto del 11-S hasta la actualidad?

¿Cómo tu vences a un enemigo que no le tiene miedo a la muerte, que no está identificado, que no sabe dónde está, que no está uniformado?" Henry Carrascal Periodista, abogado y catedrático en Ciencias Internacionales y Diplomacia

Para Henry Carrascal, quien es además docente universitario de asignaturas como Relaciones Internacionales, el impacto de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos fue profundo.

“La sociedad estadounidense estaba acostumbrada a una seguridad casi impenetrable. El hecho de ser atacados dentro de sus fronteras generó una especie de paranoia”, comenta Carrascal. Los ataques demostraron que el terrorismo podía desafiar las estructuras de seguridad más avanzadas.

Desafíos de la inteligencia en la lucha contra el terrorismo

Uno de los aspectos más alarmantes de los atentados del 11-S fue la dificultad para predecir y prevenir tales ataques. Carrascal subraya que después de los atentados, el FBI entrevistó a personas que conocían a los terroristas, de origen islámico.

“Eran individuos normales, sin señales obvias de radicalización hasta que, de repente, se convirtieron en amenazas mortales. Los islámicos fundamentalistas son un autentico ejercito que ningún aparato de inteligencia lo puede detectar o difícilmente lo podrá detectar”, advierte el catedrático ecuatoriano.

Y agrega: "Pueden vivir en metrópolis de Europa o EE.UU. como ciudadanos legales, pero en el momento que sientan que deban activarse por preceptos religiosos, se pueden convertir en una amenaza mortal. No hay aparato de inteligencia que pueda penetrar el cerebro de esas personas para saber en qué momento van a atentar contra la vida de otros ciudadanos", sostiene Carrascal.

Islámicos fundamentalistas "Suelen no temer a la muerte, ya que su creencia en un paraíso prometido por el Corán les otorga una motivación poderosa y letal".

¿Sigue existiendo una amenaza global?

Con aproximadamente 1.500 millones de musulmanes en el mundo, el 22% de la población del planeta, Carrascal destaca que incluso un pequeño porcentaje de radicalizados puede representar una amenaza significativa. “Si solo el 1% está radicalizado, eso significaría alrededor de 15 millones de individuos que podrían, en algún momento, llevar a cabo actos terroristas. La amenaza es global y no se limita a una región específica”, asegura.

Los fundamentalistas que se radicalizan suelen no temer a la muerte, ya que su creencia en un paraíso prometido por el Corán les otorga una motivación poderosa y letal. “Desean morir y eso es un obstáculo para cualquier ejército", sentencia el abogado ecuatoriano.

"¿Cómo tu vences a un enemigo que no le tiene miedo a la muerte, que no está identificado, que no sabe dónde está, que no está uniformado? Es, entonces, una amenaza global", culmina Henry Carrascal.

