Lasso a Correa: "Eres solamente un prófugo que enseña malas mañas a jóvenes"

Este domingo 16 de marzo, el expresidente de Ecuador, Guillermo Lasso, reaccionó a los recientes intercambios de mensajes difundidos entre miembros de la 'Liga Azul', una agrupación correísta dentro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Los chats, que fueron revelados el 15 de marzo por la Fiscalía, involucraron a figuras como Augusto Verduga, exconsejero del CPCCS, y el expresidente Rafael Correa, generando un intenso debate en la red X (antes Twitter).

Lasso publicó un mensaje en su cuenta donde señaló que la consulta popular que lideró en su gobierno tenía como objetivo principal luchar contra la inseguridad, el narcotráfico y los vicios que afectan la democracia ecuatoriana, especialmente la reducción de las funciones del CPCCS. "La consulta popular que impulsamos tenía como objetivo combatir la inseguridad, el narcotráfico y los vicios constitucionales que afectan nuestra democracia, incluyendo la limitación de funciones del CPCCS. Ahora queda claro por qué algunos se opusieron", escribió el expresidente.

Junto a este mensaje, Lasso compartió una publicación de Verduga, quien en 2023 había hecho campaña en contra de la reforma constitucional en el referéndum del 5 de febrero. Este gesto desató una respuesta de Verduga, quien no dudó en contestar al exmandatario, citando el caso 'León de Troya'. En la misma red social, Verduga acusó a Lasso de haber encubierto uno de los mayores escándalos de narcotráfico en la historia del país. "No olvide que durante su gobierno se fraguó el mayor caso de narcotráfico en la historia del Ecuador, León de Troya, y que su administración, en complicidad con la Fiscalía, hizo todo lo posible por sepultarlo", escribió.

Lasso no tardó en responder. En un mensaje, contestó directamente a Verduga: "Mira, Mónica, yo estoy libre. Vivo en mi país y recorro el mundo sin problemas, mientras tú estás ausente evadiendo tus responsabilidades. Deja de difamar, ya todos sabemos quién eres. Has admirado a prófugos hasta parecerte a uno, todo por ser nada más que un operador de una organización más delincuencial que política". Lasso usó el alias 'Mónica', basado en el seudónimo que Verduga habría adoptado en los chats, refiriéndose a Monika Ertl, una guerrillera alemana que desarrolló actividades en Bolivia.

Mira Mónica, yo estoy libre. Vivo en mi país y recorro el mundo sin problemas, mientras tú estás ausente evadiendo tus responsabilidades. Deja de difamar, ya todos sabemos quién eres. Has admirado a prófugos hasta parecerte a uno, todo por ser nada más que un operador de una… https://t.co/M0Rge0o8xM — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) March 16, 2025

Rafael Correa defiende a Verduga y critica a Lasso en Twitter

En ese momento, Rafael Correa intervino en la conversación, defendiendo a Verduga y arremetiendo contra Lasso. "Guille, Guille. Todavía no entiendes que estás en el basurero de la historia y si no estás preso, es porque tú y tus truhanes se tomaron todo el Estado con el Trujillato, y tienes hasta fiscal propia", escribió el expresidente, a lo que añadió un contundente "sinvergüenza".

El exmandatario no dejó pasar el comentario y respondió nuevamente a Correa: "Mira, Jerónimo, los alias son comúnmente usados por los criminales. Tuviste 10 años y todos los poderes del estado para encontrar algo en mi contra y no lo lograste. Ahora, desde el exterior, eres solamente un prófugo que enseña malas mañas a jóvenes como Mónica. Disfruta tu impunidad mientras dure… porque la historia no olvida". En este caso, Lasso utilizó el alias 'Jerónimo', en referencia a Correa, quien también aparecía con un seudónimo en los chats filtrados.

Mira Jerónimo, los alias son comúnmente usados por los criminales. Tuviste 10 años y todos los poderes del estado para encontrar algo en mi contra y no lo lograste. Ahora, desde el exterior, eres solamente un prófugo que enseña malas mañas a jóvenes como Mónica. Disfruta tu… https://t.co/Dbb7OcGogM — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) March 16, 2025

No conforme con esta respuesta, Correa replicó con más dureza, señalando la presunta implicación de Lasso en la ocultación de dinero de manera ilegal: "No soy yo el que tengo que ocultar fortunas mal habidas en paraísos fiscales y empresas cortinas. ¿Te suena Positano o Banisi?". A continuación, el exmandatario indicó: "Hasta aquí llego. No voy a resucitar putrefactos cadáveres políticos".

Lasso, sin embargo, no cedió ante los ataques. En su último tuit, concluyó el enfrentamiento diciendo: "Si buscas fortunas mal habidas, empieza por revisar a tus cómplices y a quienes saquearon el país durante años (...) No me desgasto con quienes solo saben difamar para tapar su propia podredumbre".

Augusto Verduga participó de forma telemática en la audiencia del caso Ligados. ARCHIVO EXPRESO

¿Qué cargos formuló la Fiscalía contra los exconsejeros del CPCCS?

La disputa se intensificó cuando, el 15 de marzo, la Fiscalía General del Estado, encabezada por el fiscal subrogante Wilson Toainga, formuló cargos por presunta asociación ilícita contra los exconsejeros Eduardo Franco Loor, Augusto Verduga, Yadira Saltos, y la actual consejera Nicole Bonifaz. Según Toainga, estas figuras actuaron de manera coordinada para nombrar a las autoridades de los poderes del Estado y así favorecer a su corriente política.

