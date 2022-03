El presidente Guillermo Lasso anunció este 29 de marzo de 2022 que hará varios ajustes en su gabinete de Gobierno, aunque no precisó en qué áreas se ejecutarán.

Según el mandatario, los anuncios se harán públicos “en su momento”. Los cambios estarían motivados por los últimos acontecimientos con la Asamblea Nacional y el archivo de la Ley de Atracción de Inversiones. Todo apunta al Ministerio de Gobierno.

Dio una explicación algo confusa sobre por qué no denunció a los asambleístas de Pachakutik y a Xavier Hervas antes de la votación de la normativa y si después de que fue negada.

“Lo hemos hecho antes de que se trate la ley en la Asamblea Nacional. El día jueves mismo en la mañana yo hice esta denuncia del caso de asambleístas y del caso del excandidato presidencial Hervas. Comprendo que muchos dicen por qué no lo hizo antes. Bueno porque no había la información, porque no había el momento, porque no era el timig adecuado. Yo me paso trabajando y en este caso yo mismo acudí a la página web del SRI y vi la información del Impuesto a la Renta y el impuesto al ISD (de Hervas)”, señaló.

En tal caso, dejó en claro que de aquí en adelante contará poco o nada con la Asamblea Nacional para impulsar sus propuestas de Gobierno y que buscará otros mecanismos como los decretos, los reglamentos a leyes y la consulta popular.

“Debo gobernar de aquí en adelante sin considerar que existe la Asamblea Nacional, porque es evidente que quieren bloquear al Gobierno. Hay alternativas como la consulta popular que la estamos trabajando, a la que me voy a dedicar de manera especial esta semana y someter a consideración del pueblo ecuatoriano lo que la Asamblea se ha negado a tratar en los últimos diez meses”, señaló Lasso.

Sin embargo, no cerró la posibilidad de dialogar con fuerzas políticas como la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, que apoyo la Ley de Inversiones enviada por el presidente "porque son coherentes", pero que no pactará con ellos.

“La obligación de hablar con todos en democracia existe, pero queda claro que el Gobierno tiene que encontrar su camino, su propio cause para buscar el bienestar de los ecuatorianos y no perder el tiempo con enviar más leyes a la Asamblea”, manifestó.