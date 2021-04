Guillermo Lasso cerrará el Centro de Inteligencia Estratégica

Algunos anuncios. El presidente electo, Guillermo Lasso, sigue tomando y haciendo públicas algunas decisiones que hará afectivas una vez que asuma el cargo el próximo 24 de mayo. Una de ellas, cerrar el Centro de Inteligencia Estratégica, anteriormente conocida como la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain). “Ciertas funciones a los militares y ciertas a los policías”, precisó Lasso en una entrevista a La Posta.

También adelantó que ya tiene listas algunas reformas legales que espera presentar la Asamblea Nacional como la reforma a la Ley de Educación Superior para eliminar el examen de ingreso a la universidad. Está listo también el proyecto de Ley de Libertad de Prensa. En ambos casos dará un plazo de 30 o 45 días para que los sectores involucrados y la sociedad civil puedan dar sus observaciones, quitar o añadir aspectos siempre que no se cambie lo esencial, dijo.

Lasso evitó adelantar más nombres de su gabinete ministerial, pero lo que sí dijo es que le propuso al presidente del Partido Social Cristiano, Pascual del Cioppo, convertirse en el futuro embajador de Ecuador en España. “Quiero ser claro en algo: Jaime Nebot no ha pedido nada. Pero soy yo el que voluntariamente he escogido a algunos nombres de buenos amigos que me han apoyado por años y es gente seria. A Pascual del Cioppo le he pedido que sea embajador en España. Él estará analizando su decisión”.

Sobre el futuro de algunas empresas públicas, Lasso dijo que liquidará Seguros Sucre porque es “un foco de corrupción”. Mientras que el Banco del Pacífico será vendido. “Será afuera. Mi objetivo es que venga un banco extranjero de primer orden... Es obvio que no lo compraré yo”, precisó.