Entrevista al exministro de Defensa Oswaldo Jarrín.

El contexto

Mañana, en Guayaquil habrá un conversatorio sobre la guerra de Rusia contra Ucrania. El exministro de Defensa Oswaldo Jarrín será uno de los expositores. Hablará desde el punto de la geopolítica del campo militar y de las relaciones internacionales que son temas que considera tienen que ver con la población.

Jarrín, experto en temas internacionales, analiza para EXPRESO el conflicto entre Ucrania y Rusia.

- Como un estratega militar y experto en temas internacionales, ¿cómo mira el conflicto entre Rusia y Ucrania?

- Lo que está ocurriendo en el mundo es producto de una transición del sistema bipolar de la guerra fría al actual, que es multipolar. Esto es lo que genera una inestabilidad geopolítica global.

- ¿Por qué se produce?

- La causa fundamental radica en que en Europa y en algunas partes del mundo existen regímenes autoritarios. Significa que sus decisiones, sobre todo cuando se habla de una guerra, no están tomadas a través de un poder político sino de su autoridad absoluta concentrada en el gobernante. Cuando Putin dice: como consecuencia he decidido (personaliza) realizar una operación especial sobre Ucrania. Quiere decir que el liderazgo no está fundamentado en aspectos legales, no calcula, sus decisiones no son de carácter racional y sobre todo, no mide las consecuencias. Diría que en ese aspecto, Putin lo que ha llevado al mundo es producto de un síndrome de postsoviético que aún vive y no puede superarlo y lo está logrando a través de la guerra con Ucrania que es más bien un enfrentamiento contra occidente: OTAN, Estados Unidos y de todo el mundo que él se considera en condiciones de confrontarlo como en época de la Unión Soviética.

Las acciones diplomáticas de Cancillería son adecuadas, han tenido éxito. Ha demostrado manejo de conflictos. Oswaldo Jarrín, exministro de Defensa

- Han pasado 13 días de la guerra. ¿Cree que Putin pensó que sería una operación fácil y que tomaría Kiev en pocos días?

- Hay que considerar que la ‘operación especial’ llamada por él, que para nosotros es una guerra, obedece a un estudio especializado que él tiene sobre la nueva guerra que actualmente se llama híbrida. Pero los aspectos que le están llevando a esa demora porque no podríamos pensar en una operación de dos, 48 o 72 horas domine a toda Ucrania.

- ¿Por qué razón?

- Porque la moral, que es el factor fundamental dentro de la potencia de combate de las fuerzas militares, es diferente. Ucrania defiende su suelo, su patria y las fuerzas militares de Rusia combaten por los objetivos de Putin.

- ¿Es suficiente la moral alta para ayudar a Ucrania?

- Por su puesto que sí. Démonos cuenta que la detención una inmensa columna a 21 millas de Ucrania, porque estamos hablando de la guerra en desarrollo, se debe a la resistencia, pero por sobre todo a lo que dijo Putin: la operación militar especial no es una invasión como la toma occidente, es una forma de cómo se debe desmilitarizar a Ucrania.

- Las consecuencias de la guerra ya se sienten en el mundo.

- Esta guerra no ha terminado y va a tomar algún tiempo. En primer lugar, desde su inicio, las sanciones económicas que se le están aplicando por los países de occidente no son de ahora. Están desde 2014, después de que fuera anexada ilegalmente Crimea. Vivimos una crisis en la fase crónica que va a tomar largo tiempo dependiendo de las circunstancias. Esto se da porque estas sanciones fueron tardías, graduales e incompletas.

Esto va a tomar mucho tiempo y hay que ver en qué va a degenerar esta guerra en la fase de aproximación.

Oswaldo Jarrín, exministro de Defensa

- Las afectaciones de la guerra han llegado al país.

- En una guerra todos los sectores, directa o indirectamente involucrados, tienen consecuencias. La principal es económica, la que se siente en forma más inmediata. Luego viene la social porque la afectación de la migración es tremenda. Vemos el sufrimiento de la población nuestra de estudiantes que están retornando, qué va a pasar con ellos y hay factores políticos.

- ¿Cuál debería ser la posición del Ecuador?

- Manifestarse. La política exterior debe ser firme en establecer el lineamiento necesario que un país debe tener para apoyar a la soberanía, a la integridad territorial, la independencia de los estados, el apoyo al Derecho Internacional para el manejo de conflictos y los problemas que se están presentando y sobre todo que haya apoyo a la democracia, el libre mercado y las formas racionales, legales y democráticas.