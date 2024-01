Ninguna guerra acaba bien: el primer capítulo de la segunda temporada de Politizados

“La militarización de la sociedad ordenada por el presidente Daniel Noboa parece gustarle a todo el mundo. Se echa de menos, sin embargo, una actitud más crítica y menos incondicional”. Este es el primer capítulo de la segunda temporada del pódcast Politizados, de Diario EXPRESO, disponible desde las 07:00 de este lunes 22 de enero.

Este espacio, que tiene como protagonistas a Roberto Aguilar y Martín Pallares, columnistas de este Diario, ofrece una mirada distinta y fresca sobre temas que alimentan la conversación nacional. Hoy estrenan su segunda temporada (ahora incluso con video) en Spotify, YouTube y www.expreso.ec, con acceso directo desde la pestaña Pódcast.

Como ya lo saben sus más de 3.000 oyentes diarios, Politizados puede tratar sobre una tendencia de redes sociales, una investigación de EXPRESO, o acerca de un análisis de los hechos más relevantes en Ecuador y el mundo.

Politizados, que busca ser un espacio de reflexión y análisis de la actualidad, se lanzó el 7 de agosto de 2023 y en pocas semanas se ubicó en el ‘top 10’ de los pódcast más escuchados en el país.

Originalmente la tertulia no duraba más de 20 minutos, pero a pedido del público y con el fin de acompañarlos más tiempo en sus actividades cotidianas, por ejemplo mientras se conduce de casa al trabajo, se han incorporado dos nuevos segmentos bautizados como ‘Cosas dichas’ y ‘Cosas hechas’.

¿De qué tratan? “Los políticos mienten en la mitad de lo que dicen y no dicen la mitad de lo que pasa. Los políticos no existen... Los políticos no saben lo que hacen y hacen solo lo que saben. Los políticos no hacen nada”, lo resumen sus protagonistas.

