Gonzalo Albán sobre la Liga Azul: "En el CPCCS hay una agenda de impunidad"

La permanencia de al menos cuatro consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) peligra, luego de que los miembros de la denominada Liga Azul tocaran la designación del titular de la Superintendencia de Bancos. Aunque luego recularon, la acción ya es observada por la Corte Constitucional y la Fiscalía General del Estado.

RELACIONADAS Gonzalo Albán entra en forma temporal al CPCCS en reemplazo de Augusto Verduga

A vísperas de que el Tribunal A vísperas de que el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) resuelva la apelación del caso de la denominada Liga Azul y en medio del escrutinio de la Corte Constitucional y la Fiscalía General del Estado, el consejero suplente Gonzalo Albán conversa con Diario EXPRESO sobre los vicios y el futuro del

Luego de sortear una serie de recusaciones, el Tribunal Contencioso Electoral se prepara para conocer y resolver la apelación de los consejeros de Participación de la denominada Liga Azul, que fueron hallados responsables de una infracción electoral en primera instancia.



Lee más… pic.twitter.com/JmLk148jP1 — Diario Expreso (@Expresoec) January 29, 2025

Los frentes abiertos por la Liga Azul

Ingresó al Pleno con un polémico pedido de que sean principalizados el resto de suplentes. ¿Por qué? ¿Cree que la destitución de algunos de sus colegas es inminente?

Más allá de los procesos en el Tribunal Contencioso Electoral y en la Corte Constitucional, mi intención era contribuir a la institucionalidad para exhortar a la Asamblea a que se cumpla lo que reza la Constitución: que el CPCCS estará integrado por siete consejeros principales y siete suplentes.

Corte Constitucional pidió un informe al CPCCS en caso de Superintendente de Bancos Leer más

Le puede interesar: ¿Quiénes podrían asumir las vocalías del Cpccs en caso de ausencias definitivas?

No obstante, las acciones de la mayoría del Pleno del CPCCS están siendo observadas. ¿Cómo valora estos procesos en contra de la denominada Liga Azul?

En definitiva, es consecuencia de sus actos. Las decisiones que tomaron, además de la forma algo agresiva con que entraron a posicionarse como mayoría y que incluso no guardaban las formas, lleva a que esto se desencadene.

RELACIONADAS La Fiscalía allana las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana

¿Y cómo llegamos a este punto? En el marco electoral, esto ha exacerbado las propuestas de eliminar al CPCCS.

Creo que es un buen momento para debatir, no solo sobre esta institución, sino de la realidad del resto de entidades y su participación dentro del Estado. Una Constituyente no me parece trillado; se la podría discutir para corregir ciertos experimentos que, a lo mejor, a lo largo del tiempo no dieron el resultado que se esperaba.

Le puede interesar: Participación se prepara ante la posible destitución de algunos de sus consejeros

¿El CPCCS es parte de esos “experimentos” que no dieron resultados?

Una cosa es el deber ser y otra es la práctica. Entonces, vemos que, aunque son organismos políticos, están influenciados por determinados líderes de partidos o ‘empresa de influencia’ que terminan contaminándolo todo.

Cuatro consejeros del Cpccs están en la mira de dos entidades. Cortesía: Cpccs.

¿La agenda del correísmo y de la Liga Azul son la misma?

¿El correísmo ha tomado el CPCCS? Los consejeros de la Liga Azul toman distancia de la Revolución Ciudadana.

Es buen momento para debatir, no solo sobre el CPCCS, sino de la realidad del resto y su participación en el Estado. Gonzalo Albán Consejero suplente del CPCCS

A lo largo de todo este tiempo hemos visto cómo ese movimiento político se activa cuando algo pasa con cuatro consejeros, incluso con pronunciamiento de su bancada legislativa. Eso nos lleva a concluir, porque no podemos ser ciegos ante la realidad, que hay una ‘liga’ más gruesa que los lleva a compartir ideales y agenda.

Le puede interesar: ¿Una 'liga amarilla'? Este es el otro proceso en contra de consejeros del CPCCS

¿Cuál es esa agenda que se está poniendo en marcha dentro del CPCCS?

Ya perdió el objetivo de ser una del país. Es una agenda que, lamentablemente, se concentra en la impunidad, lo cual ha contaminado a la organización y afecta a todos.

Sin embargo, usted, junto a otros cuatro consejeros, también encaran una denuncia electoral por presuntamente haber recibido apoyo del Partido Social Cristiano. ¿Usted no llega también con una agenda política paralela?

Hasta el día de hoy no he sido citado de ningún proceso por infracción electoral. Además, en repetidas ocasiones he expresado mi desconexión con los partidos políticos.

La Liga Azul del CPCCS busca evitar la destitución tras declarar la "ineficacia jurídica" del nombramiento de Raúl González como Superintendente de Bancos. ¿Qué ocurrirá?



Te lo contamos 👉 https://t.co/QIkWKe6YbA pic.twitter.com/yBJ9ebB0kJ — Diario Expreso (@Expresoec) January 28, 2025

Los suplentes deben tomar el control del CPCCS

¿Cree que el ingreso de los suplentes puede cambiar la dinámica del CPCCS? ¿Es necesaria la renovación?

Sí creo que es necesario. Los cambios que podrían darse pueden generar inestabilidad al inicio, pero una vez alcanzado un acuerdo, la institución retomará su camino. Por ahora, solo queda hacer un llamado a que quienes se integrarían como consejeros actúen con la madurez suficiente.

¿Entre suplentes ya han podido conversar sobre su posible ingreso al CPCCS?

Ese es otro problema, ya que es necesario regularizar a quienes finalmente son suplentes porque puede darse el caso de que algunos estén imposibilitados de asumir el cargo.

Mira la entrevista completa con el consejero Gonzalo Albán

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!