González: "La vía es pagar las multas, terminar las obras pendientes y dar por terminado el contrato"

Que las multas que la Prefectura del Guayas impuso a Concegua y Conorte están en firme y "no son negociables" ha asegurado este 12 de octubre la prefecta Susana González en una rueda de prensa tras su rendición de cuentas.

El pasado 8 de octubre, un juez declaró con lugar la acción de protección con medida cautelar solicitada por la concesionaria Conorte y suspendió temporalmente las multas de 21 millones que le impuso el Gobierno Provincial por incumplimientos en mantenimientos y obras no ejecutadas. Sin embargo, ese mismo día por la tarde, otro juez le negó el mismo recurso a Concegua pues consideraba que era un tema contractual y que "no tenían nada que hacer en la vía constitucional".

Tras esta contradicción, González ha aclarado que, en el caso de Conorte, no es que ya no debe pagar la multa, sino que el juez pidió a la Prefectura que fije un tiempo estimado tras la notificación de incumplimiento antes de sancionar.

"Aquí hay un solo marco: el tema de cuánto tiempo requería la notificación que no estaba determinada pues al no haber sido ejecutada la obra... el contrato determina que cuando es incumplimiento tienen 10 días para descargar, pero en el caso de obras, no está determinado. Es ahí donde el juez dijo que hay que determinar el tiempo", explicó.

La prefecta fue enfática en señalar que tras la decisión de las concesionarias de retomar los trabajos incumplidos, la única vía que queda es la de terminar el contrato por mutuo acuerdo cuando ellos finalicen las obras pendientes que debían entregar entre 2018 y 2019.

"Aquí no hay que conversar, hay que determinar que por justicia a Guayas le corresponde tener sus obras. ¿Cuál es el marco de la conversación? que sea pública, frente a ustedes. Si querían realmente conversar la vía no era la constitucional, este es un tema contractual. Aquí hay una vía: pagar las multas, terminar las obras pendientes y dar por terminado el contrato por mutuo acuerdo. Esa es la única conversación viable", agregó.

"Las multas están en firme. Guayas merece mejores vías, va a tener mejores vías y ambas concesiones se terminan. Las multas no son negociables, las obras deben ser ejecutadas y no hay pasos para atrás, porque la terminación va porque va", concluyó la prefecta.