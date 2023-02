El Ministerio del Interior responderá este 13 de febrero de 2023 a la Fiscalía General del Estado sobre su pedido de no trasladar a los policías de investigación que venían laborando en esa dependencia y poner otros en su lugar.

El ministro Juan Zapata compareció en la Asamblea Nacional ante la Comisión Ocasional que investiga el caso Encuentro para hablar del tema. Explicó que todavía no ha revisado la carta y tampoco ha recibido una llamada de la fiscal General, Diana Salazar, lo que pudo evitar toda la polémica.

Dijo que se pueden revisar los traslados y analizar los casos para tomar definiciones, pero defendió la acción administrativa de la Policía Nacional porque se encuentra en los reglamentos, por lo tanto, no se ha cometido nada ilegal, dijo.

“Voy a revisar ese pedido, pero por qué no permitir que la policía administre su recurso humano como le corresponde ¿mañana va a venir otra función decirnos que es lo que tenemos que hacer? Todos los investigadores tienen la misma capacidad”, señaló.

La Fiscalía pide a Interior dejar sin efecto el cambio temporal de sus investigadores Leer más

Ante los cuestionamientos de los legisladores de que se pretendería ubicar policías sin experiencia en la Fiscalía, Zapata aseguró que se están cambiando investigadores por investigadores y que los 8.000 que hay en el país están preparados para ese trabajo.

En un comunicado, la Fiscalía aseguró que le habían enviado 20 uniformados de la Policía Comunitaria. El ministro reconoció que en enero esos efectivos fueron llevado a esa entidad, pero con el objetivo de que se preparen, tomen experiencia y se certifiquen.

Pero, ninguno de ellos será parte de los 40 nuevos policías investigadores que se integrarán a la Fiscalía y que este 13 de febrero habrían sido impedidos de ingresar a tomar sus nuevas labores.

A los gritos, la presidenta de la Comisión, Viviana Veloz, cuestionó que se cambie en este momento a los uniformados que llevaban casos como Pandora Papers, Encuentro y otros que involucran al Gobierno y que los nuevos empezarían de cero.

El ministro Zapata dijo que pierdan cuidado porque esos casos de seguirán investigando y que, muchas veces ha pasado, este refrescamiento de personal investigativo puede hacer que ciertos procesos que están trabados, encuentren soluciones.

Además, que no se puede hablar de empezar de cero, porque hay un trámite de transición entre los investigadores salientes y entrantes, que incluye la firma de documentos y protocolos que delinean en seguimiento de las investigaciones, de los cuales puede ser parte activa la Fiscalía.

“Esta rotación dispuso que sean 39 funcionarios y se incorporaron 40, es decir, uno más. Tan buenos como los que salen. No sé por qué hablar del riesgo de que ‘si no está él, el caso se me cae’. Todos tienen la pericia, pero lo vamos a analizar en el pedido que debo responder a la fiscal”, señaló Zapata.