La Inteligencia, lo único que parece que funciona en la Seguridad

El coronel en estado pasivo Fausto Cobo volvió a asumir la Dirección del Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la libertad (SNAI) después de que el Gabinete de Seguridad resolviera destituir a Luis Ordóñez, el pasado 7 de octubre de 2023. Dicho gabinete también removió de su cargo a Fausto Salinas de la Comandancia de la Policía y la cúpula policial tiene una nueva estructura debido a la crisis de seguridad que enfrenta el país.

Entre todos estos cambios, Guillermo Lasso ratificó nuevamente en el cargo a Fausto Cobo, quien preside el Centro de Inteligencia Estratégica. Pero, ¿por qué los cambios no alcanzan a esta instancia cuando se supone que la inteligencia es la que debe prever hechos como el asesinato de los implicados en el caso Villavicencio?

EXPRESO conversó con expertos para analizar esta decisión presidencial que es parte de una “reorganización” de las fuerzas del orden, mientras siguen las investigaciones por la muerte de siete implicados en el magnicidio de Fernando Villavicencio, mientras estaban recluidos en las cárceles de la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil y la de El Inca en Quito.

Diego Pérez, decano de la Escuela de Seguridad y Defensa (IAEN), cree que este nombramiento se da porque Cobo tiene un conocimiento amplio y estructural sobre los temas de seguridad. Cree que el rol que cumplió siempre fue terminar la crisis carcelaria del país.

Cobo asumió como director del SNAI el 22 de julio del 2021 y estuvo en el puesto poco menos de dos meses, debido a que el 27 de septiembre se le encargó el Centro de Inteligencia Estratégica, entidad que hasta ahora preside.

En su reemplazo se nombró a Bolívar Garzón para que controle el sistema carcelario, pero una nueva masacre hizo que su nombramiento tambaleara y saliera del puesto. Tiempo después, Fausto Cobo regresó al SNAI de forma temporal por pedido de Lasso. Ahí estuvo menos de un mes, desde el 14 de noviembre hasta el 8 de diciembre del 2021.

Pérez menciona que ninguno de los temas de seguridad que afronta el país se puede resolver en corto plazo. Otro de los factores que prima para la falta de seguridad en el país es que existe un vacío estructural en la Policía Nacional.

“El cambio de cúpula son decisiones que se debían tomar pero son insuficientes. Se debe realizar un proceso de depuración e investigación para conocer qué está sucediendo alrededor de la Policía y SNAI”, detalló.

Con esta opinión concuerda el general Paco Moncayo, exconsejero presidencial en materia de Seguridad del actual Gobierno, sobre que pueden cambiar de autoridades pero esa no es la solución lo que necesita el país es un saneamiento del Estado. “El problema es que no tenemos en el país una estructura de seguridad, se han debilitado las Fuerzas Armadas, policiales, Función Judicial”, añade.

En este caso cree que no se puede esperar a que Cobo haga “milagros” en su gestión mientras no exista una estructura de seguridad en el país. “Es grave cuando el crimen organizado, el narcotráfico utiliza a los políticos pero es peor cuando los políticos usan al crimen organizado”. Menciona que, no existen garantías constitucionales para la ciudadanía que vive a diario la inseguridad.

Cree que desde Carondelet, el presidente Lasso debe combatir la inseguridad desde el ámbito político. Mientras que, la Secretaría de Seguridad debe plantear estrategias a través de planes para que la Policía y Fuerzas Armadas deberían obedecer esos planes que integran todos los esfuerzos, económicos y sociales.

Hay que hacer una reingeniería total del sistema. El presidente Lasso puso a una persona de confianza, que tiene antecedentes de ser un hombre de resultados. “Hay que creer que Fausto Cobo en el corto tiempo va a poder controlar el sistema”.

