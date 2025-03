Gobierno de Ecuador aplaude decisión del CNE contra el "voto extorsionado"

El Gobierno ecuatoriano consideró este viernes 15 de marzo que el Consejo Nacional Electoral (CNE) dijo "no al voto extorsionado" al prohibir que los ciudadanos sufraguen con el teléfono en la mano durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, prevista para el próximo 13 de abril.

La inédita medida la solicitaba el Gobierno del presidente y candidato a la reelección Daniel Noboa, quien tras la primera vuelta denunció sin pruebas que, en varias zonas, grupos criminales presuntamente obligaron a los electores a votar por su rival, la correísta Luisa González.

La prohibición abarca "el uso de dispositivos móviles, eléctricos o electrónicos a los electores durante el acto del sufragio", y también a los miembros de las mesas electorales durante todo el conteo de votos, a excepción de uno de ellos que sólo podrá usarlo para rellenar el acta del escrutinio.

En un comunicado, el Ministerio de Gobierno aplaudió la medida que "fortalece la seguridad de los ciudadanos en el proceso electoral, diciéndole NO al voto extorsionado, NO al 'voto vacunado', NO al voto coaccionado, reduciendo el riesgo de intimidación por parte de organizaciones criminales que buscan influir en la voluntad soberana del pueblo mediante amenazas o presiones indebidas hacia cierta bandera política", señaló.

Para el Ministerio, el CNE "ha escuchado el clamor ciudadano y ha hecho respetar", de manera firme, el voto secreto y la libertad al momento del sufragio.

"Este es un gran avance en materia de democracia y transparencia electoral en nuestro país que, como Gobierno Nacional hemos venido exigiendo debido a las múltiples denuncias sobre presiones, coacción y compra de votos que han empañado procesos electorales", agregó.

Reglas electorales

La decisión del CNE se dio dos semanas después de que su presidenta, Diana Atamaint, se reuniese con el Bloque de Seguridad, integrado por las Fuerzas Armadas, la Policía y los ministerios de Interior y Defensa, y cuyo ministro Gian Carlo Loffredo, anticipase en una rueda de prensa que el organismo tomaría una decisión sobre la prohibición de teléfonos en recintos electorales.

Desde el correísmo han rechazado esta decisión y han criticado que el CNE haya aceptado la demanda del Gobierno de Noboa.

"El voto secreto es un DERECHO, no una OBLIGACIÓN" Rafael Correa vía X

El expresidente Rafael Correa (2007-2017), líder del movimiento Revolución Ciudadana, que postula a González a la Presidencia, recordó que "las reglas electorales solo se pueden cambiar hasta un año antes de la elección", como lo establece el Código de la Democracia.

"Además, el voto secreto es un DERECHO, no una OBLIGACIÓN. Se demuestra un CNE títere de Noboa, ambos corruptos y torpes", apuntó en su cuenta de la red social X, donde también comentó: "Nos gobiernan delincuentes".

Mientras, el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, también correísta, señaló que "quedarán en el basurero de la historia los tres (consejeros del CNE) que votaron a favor de este mamotreto".

Denuncia de Noboa

La denuncia de Noboa, quien no ha aportado públicamente pruebas al respecto, se basa en que, en varias zonas del país, durante la primera vuelta electoral el pasado 9 de febrero, presuntamente se obligó a los ciudadanos -mediante amenazas- a votar por González y se pidió fotografías de sus papeletas de votación como prueba.

En réplica, González señaló que sus votantes "no son ni 'narcos' ni delincuentes".

Los dos candidatos denunciaron supuestas irregularidades en el desarrollo de la votación y el posterior escrutinio en unos comicios que las principales misiones de observación electoral, como las de la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, definieron como transparentes y sin irregularidades que lleven a pensar en un fraude.

Más de 13,7 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas el próximo 13 de abril para decidir si Noboa es reelegido para un mandato completo (2025-2029), donde profundice su "guerra" declarada al crimen organizado y avance en las reformas económicas propuestas, o si prefiere que el correísmo retome las riendas del país y convierta a González en la primera presidenta electa de Ecuador.

