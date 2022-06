- De manera general, ¿cómo calificaría usted la calidad de los candidatos que nos han presentado las organizaciones políticas en los últimos años?

- En los últimos años el país es testigo de que las organizaciones políticas proponen o aceptan las candidaturas de ciudadanos que han estado vinculados en temas de corrupción, que son investigados o enjuiciados. Por un lado, los partidos se vuelven espacios de alquiler en favor de estas figuras que buscan este mecanismo para protegerse con el estatus que da la candidatura. Y si logran el resultado electoral a su favor, quedan protegidos por la elección popular.

- ¿Pero qué gana una organización política avalando una candidatura poco proba?

- A las organizaciones políticas lo que les interesa es el caudal de votos para mantenerse vivos como estructuras y obtener la reposición de gasto electoral, porque no están sintonizadas con la realidad del país en la lucha contra la corrupción. Tienen que cerrarle las puertas a este tipo de personajes. Desgraciadamente los partidos no se preocupan de tamizar en sus listas a estas personas y lo que hacen es sopesar que a veces un candidato de esa naturaleza tiene alguna influencia y les interesan los votos.

- Hecha la ley, hecha la trampa, ¿verdad?

- Es necesario que la ley electoral sea mucho más clara sobre quiénes deben ser candidatos. No deberían serlo quienes están involucrados en actos de corruptela o son investigados. Hacia futuro debería pensarse en que los partidos den prioridad a su doctrina antes que al acomodo de la acumulación de votos y nada más. Eso destruye la democracia electoral y hace de ella un sistema perverso que protege a delincuentes.

- Usted hablaba de un ejercicio de tamizar las candidaturas que evidentemente algunas organizaciones políticas, para no generalizar, no están cumpliendo. ¿No quieren o no pueden cumplirlo?

- No quieren, porque las organizaciones políticas en su inmensa mayoría no responden a sus condiciones doctrinarias e ideológicas. Lo único que quieren es convertirse en un membrete con vida jurídica y que esto les permita alquilar a estas personas ese membrete. Por otro lado, la ley les exige tener porcentajes altos, por lo que acuden a personajes que puedan tener una popularidad en determinados lugares, pero son personas de dudosa reputación.

- Si las organizaciones políticas no cumplen con esta función de filtrar las candidaturas, ¿quién debe asumir este rol? ¿Los ciudadanos? ¿Organizaciones civiles como la Comisión Anticorrupción?

- Podría ser un mecanismo. Pero lo más importante es que los partidos cumplan la ley casa adentro y que sean capaces de comprender que no pueden propiciar el espacio electoral para figuras con una imagen social deleznable, involucradas en corrupción y en juicios. Los partidos que actúen de esa manera deben ser sancionados en las urnas también.