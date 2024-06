De La Gasca: "El impasse con México no afectó a Ecuador en las Naciones Unidas"

Durante su visita a Ecuador por las actividades del Comité 1540 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el embajador de Ecuador ante la ONU, José De La Gasca, conversa con EXPRESO sobre la participación del país en el concierto internacional.

- ¿Qué papel juega Ecuador en el mundo, sobre todo con el protagonismo del Consejo de Seguridad de la ONU?

No es posible la expulsión de Ecuador porque eso no dice la Carta de las Naciones Unidas. La CIJ resolverá y ahí se verá. José De La Gasca Embajador de Ecuador ante la ONU

Demoró 31 años en que el Ecuador vuelva a estar sentado en el Consejo de Seguridad. A nosotros nos escogieron 190 países de 192 votos posibles. ¿Qué significa eso? La confianza que tiene la comunidad internacional en el Ecuador para que tenga una silla como representante del resto de la membresía...

- ¿A qué responde la confianza del mundo hacia nosotros?

Tienen un respeto gigante por la postura del Ecuador, porque nosotros históricamente manejamos posiciones de principios, de respeto a la Carta de las Naciones Unidas, de respeto a las normas que rigen el derecho internacional y siempre manejamos esas posturas en todos los conflictos.

- ¿Esa confianza y respeto no se vieron afectados por la decisión de incursionar en la Embajada de México en Quito?

No. Categóricamente, no. Las actuaciones del Ecuador en el Consejo de Seguridad y su presencia en Naciones Unidas es de respeto a la Carta de las Naciones Unidas, de respeto al derecho internacional y eso se refleja en los votos y en las actuaciones que tenemos. Ciertamente esto es algo que la comunidad internacional lo vio, pero no es algo que impacta necesariamente dentro de las Naciones Unidas.

- La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, ha ratificado la intención de que Ecuador sea expulsado de las Naciones Unidas...

No es posible esa expulsión de Ecuador de las Naciones Unidas porque eso no es lo que dice la Carta. Más allá de eso, este impasse está en la Corte Internacional de Justicia y son ellos, como órgano también de las Naciones Unidas, quienes deberán resolver y ahí se verá.

- ¿El rechazo de las medidas cautelares solicitadas por México es una victoria parcial?

Al rechazar las medidas de México se está validando la palabra del Ecuador, nuestra seriedad en cuanto a decir ‘yo ofrezco las garantías suficientes de que voy a respetar las normas de la Convención de Viena’.

- Ecuador perdió su derecho al voto por una deuda, ¿cuánto es la deuda total?

El Ecuador tiene que pagar por la membresía, las cuotas ordinarias y cuotas extraordinarias que incluyen misiones de paz y demás. El total de la deuda en este momento asciende aproximadamente a 11 millones de dólares, pero ya de eso se abonó una parte. En efecto, pagamos cerca de 1,9 millones de dólares. Eso nos permitió restablecer el voto en la Asamblea General.

- ¿Cómo nos afectó no poder votar en la ONU?

No se condicionó la participación de Ecuador en la Asamblea General, que pueda intervenir, que pueda hacer escuchar su voz y mucho menos en el Consejo de Seguridad.

- ¿Desde cuándo se debe al sistema de Naciones Unidas?

Los tres últimos gobiernos. No es algo que este Gobierno lo crea, sino que lo hereda. El compromiso es mitigar eso porque hay que estar bien con la comunidad internacional. La proyección de los pagos es algo que tiene que verse con el Finanzas, pero trabajamos para salir de eso lo antes posible.

El embajador de Ecuador ante la ONU, José de la Gasca; y el presidente de la 78° Sesión de la Asamblea General de la ONU, Dennis Francis CORTESÍA

- ¿De qué se trata el Comité 1540 de las Naciones Unidas?

Dentro de los compromisos que ha asumido Ecuador dentro del Consejo de Seguridad, es la presidencial del Comité 1540. Es un órgano subsidiario creado en 2004 para la no proliferación de armas de destrucción masiva nucleares, químicas y biológicas en manos de agentes no estatales.

Estamos tan metidos en la política interna que no vemos los beneficios de la presencia de Ecuador en la ONU. José De La Gasca Embajador de Ecuador ante la ONU

- ¿Cuál es el rol de Ecuador?

Estuvimos en un taller con expertos de las Naciones Unidas, los Estados Americanos, sobre las energías nucleares... Aunque nosotros no seamos un país que produce energía nuclear, la utilizamos, por ejemplo, para desinfectar productos del agro o la radiación cuando se va a un hospital.

- ¿Cree que los ecuatorianos están atentos al rol internacional de Ecuador?

Estamos tan metidos en la política interna que no hay espacio ni atención para la externa. Se cree que no somos relevantes en la comunidad internacional porque no tenemos poder económico, no somos una potencia económica ni bélica. Sin embargo, la presencia del Ecuador de Naciones Unidas trae tantos beneficios para el país por todas las agencias de cooperación.

