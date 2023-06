Gabriel Fuks, persona 'non grata' para el Ecuador, tiene nuevo cargo en Argentina

Borrón y cuenta nueva. A casi dos meses de que el exembajador de Argentina en Ecuador, Gabriel Fuks, sea expulsado del país, el régimen de Alberto Fernández decidió dar nuevas funciones al diplomático señalado por la huida del María Duarte, exministra del correísmo.

El 13 de marzo del 2023, Fuks fue declarado persona 'non grata' por parte del Gobierno del presidente Guillermo Lasso, luego de que el entonces canciller de la República, Juan Carlos Holguín, tenga serias dudas sobre la participación del régimen argentino en el escape de la extitular de Obras Públicas sentenciada a ocho años de prisión por el caso Sobornos.

Gabriel Fuks entregando sus credenciales diplomáticas al excanciller Holguín en agosto de 2022. ARCHIVO GABRIEL FUKS

Casi dos meses después del escándalo, según el medio argentino La Nación, Fuks renunció a su cargo como embajador de Argentina en Ecuador en una carta enviada a Fernández y al canciller argentino, Santiago Cafiero. Luego, el mandatario anunció el nuevo cargo de Fuks.

Según La Nación, el diplomático ahora asumirá la titularidad de la Subsecretaría de Asuntos de América Latina, institución encargada de identificar, planificar y coordinar las políticas y acciones para profundizar la integración latinoamericana. Reemplazará a Gustavo Martínez.

Foto de archivo del presidente de Argentina, Alberto Fernández. EFE

FUKS PERSISTE EN NO ESTAR INVOLUCRADO EN LA FUGA DE LA EXMINISTRA DUARTE

En su carta de renuncia a la Embajada de Argentina en Ecuador, según rescata La Nación, el exembajador Fuks indicó que las acciones tomadas durante su cargo estaban enmarcadas en la normativa internacional y en concordancia con la política exterior argentina.

"Todas mis actividades y decisiones estuvieron sujetas al derecho internacional público y, más expresamente, a los postulados de la Convención Interamericana sobre Asilo Diplomático y a diversos ítems de la Convención de Viena", sostuvo Fuks en su carta.

Luego de escapar, la exfuncionaria apareció en la sede diplomática de Argentina en Caraca Venezuela. Cortesía

Asimismo, el medio argentino rescata declaraciones de Fuks donde señaló que la exministra Duarte "tomó la decisión de irse, estaba en libertad desde el primer día. No me informó (que se iba), porque imaginó que al informarme me involucraba de alguna manera (...)".

En 2020, la sentencia de ocho años en contra de María de los Ángeles Duarte por el delito de cohecho en el caso Sobornos fue ratificada. Desde entonces, la exministra estuvo refugiada en la Embajada de Argentina en Ecuador. Ahí permaneció por más de dos años.