El futuro gabinete municipal se va armando con celo y sigilo

Por ahora, el secreto mejor guardado de la nueva administración. El alcalde electo de Quito, Pabel Muñoz, ha definido algunos nombres del equipo que le acompañará en el Municipio y otros todavía están en revisión, pero ninguno ha sido oficialmente designado.

Indicios de quiénes integrarían el gabinete municipal hay varios. Se podría empezar con el equipo de transición que está conformado por personas de su confianza que han estado a su lado no de ahora, sino en sus diferentes etapas como funcionario público y político.

En esa lista está María Belén Proaño que fue su asesora en el primer periodo como asambleísta y también funcionaria de la Secretaría de Planificación (Senplades) del que Muñoz fue su titular. En ese grupo también está Diego Martínez, que fue funcionario del correísmo y entrevistado frecuente en un programa de radio que condujo el nuevo alcalde en Pichincha Universal. El equipo lo completa Alejandra Villacís.

También se requiere un gabinete con equidad de género, con mujeres en puestos de decisión. Daniela Chacón,

​exconcejala

Ellos recibirán hasta mayo toda la información de la administración saliente del alcalde Santiago Guarderas en áreas como política pública, intervención en los territorios, servicios públicos y la administración municipal.

El analista político, especializado en temas de ciudad, Marcel Merizalde, no descarta que de ese primer equipo conformado por Muñoz para la transición salte más de un nombre al gabinete municipal por la trascendencia de la información que están recibiendo y que será parte fundamental para el arranque de la nueva administración.

“Esta nueva Alcaldía afrontará de entrada un problema particular. Venimos de una Alcaldía fallida de Jorge Yunda y de un periodo bastante inestable y hasta con ciertos vicios de ilegalidad de parte de Guarderas lo que le obliga a generar un equipo de trabajo que no solo sea solvente en lo profesional, sino también que tenga la mejor imagen en lo moral, lo ético y en el contacto con la ciudadanía”, señaló Merizalde.

Planilla de luz Quito: Cómo revisar el consumo de energía en línea y cómo pagarlo Leer más

Otra fuente que podría ser proveedora de funcionarios de la futura administración es el equipo que acompañó a Muñoz durante la campaña electoral que estuvo conformado por más de 30 personas, según una caricatura que subió a las redes junto a una frase de agradecimiento, tras las elecciones del 5 de febrero.

“Evidentemente, hay un equipo de campaña que ya venía funcionando y que ha mantenido sus mismas responsabilidades (luego de la elección)”, le dijo Muñoz a EXPRESO al ser consultado sobre la conformación de su gabinete.

Una tercera probabilidad es que gente de su partido, la Revolución Ciudadana, que ya formaron parte de otras administraciones municipales y del propio Gobierno Nacional sean tomados en cuenta para el Municipio entre 2023 y 2027.

El alcalde electo ha señalado que está buscando perfiles de sectores que no necesariamente comparten su línea política, pero tienen conocimiento en ciertas áreas, pero que también podrían salir de su agrupación política si reúnen los requisitos que se requieren.

La exconcejala y directora de la iniciativa Quito cómo vamos, Daniela Chacón, le dijo a este Diario que lo mejor sería no repetir con gente que ya estuvo en administraciones anteriores y que no han tenido necesariamente una buena gestión. Citó la Alcaldía de Augusto Barrera, que fue cuestionada en cuanto a su ejecución, además que la ciudad ha cambiado radicalmente y no es la misma que hace una década.

“Esa sería una primera señal política de qué tan abierto está el alcalde a nuevas miradas, incluso dentro de su organización política, no tanto de diversidad ideológica, sino más bien de personas que vienen de diferentes experiencias, no solo de lo técnico, la academia y de la planificación que es parte del bagaje del alcalde”, dijo Chacón.

El Municipio de Quito ejecutó apenas el 65 % del presupuesto en 2022 Leer más

Si bien se puede pensar en otras corrientes en el Municipio, no se debe dar a base de acuerdos turbios. Marcel Merizalde,

​analista político

Los anuncios sobre el nuevo gabinete municipal se harán en el “momento oportuno” ha anunciado el alcalde electo. Merizalde dice que lo ideal, desde su experiencia, es que esa información se la dé unos 30 o 20 días antes de la posesión para disipar los rumores y también brindar certezas a la ciudadanía.

Mientras tanto, Muñoz insiste en que él es el único vocero y cabeza visible de la futura administración municipal que se posesionará el 14 de mayo próximo. Esto, porque le han llegado noticias de que habría personas que se están atribuyendo cargos o anunciando nominaciones que no se han dado. Esto, para organizar reuniones o acceder a información propia del Municipio de Quito.