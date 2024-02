Los frentes internacionales con los que lidia Ecuador

En menos de 90 días, tras la posesión del gobierno, el Ecuador ya cuenta con varios frentes abiertos con países estratégicos en el sistema internacional. Hay impases evidentes con Rusia y Venezuela, pero también podrían existir otros con Palestina y, eventualmente, sus países aliados como Arabia Saudita, Pakistán o Catar, e incluso Taiwán.

Las contrariedades con Venezuela se evidenciaron tras las declaraciones de la canciller Gabriela Sommerfeld, que aseguró, el 28 de enero a NTN24 de Colombia, que “el Ecuador no reconoce al Gobierno de (Nicolás) Maduro”. Dos días después, el presidente Daniel Noboa, en Ecuavisa, aclaró que “hubo un malentendido” y que Ecuador reconoce al gobierno venezolano, pero “no reconocerá los resultados del próximo proceso electoral”, en referencia a las elecciones que se celebrarán este año en Venezuela y en las que ha sido inhabilitada María Corina Machado, la líder opositora del régimen de Maduro.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Cortesía

En respuesta, el 30 de enero, el sucesor de Hugo Chávez replicó las declaraciones ecuatorianas y amenazó: “Noboa mírame a los ojos, el que se mete con Venezuela se seca y te vas a secar”. La canciller Sommerfeld calificó lo dicho por Maduro como “fuerte”. El dictador venezolano también rechazó los acuerdos entre Ecuador y Estados Unidos en materia de seguridad. Uno de estos supone intercambiar material militar de origen soviético, calificado por Noboa como “chatarra”, y recibir a cambio una nueva dotación, pero de origen estadounidense.

En ese contexto, Rusia prohibió por motivos fitosanitarios la importación de bananas -de cinco empresas- y claveles desde Ecuador. La suspensión amenazaba al comercio exterior. Rusia es el segundo comprador de banano ecuatoriano, según la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador.

La Cancillería de Ecuador tuvo diálogos al más alto nivel y el 16 de febrero, tras el anuncio de que una delegación ecuatoriana viajará a Rusia, el domingo 18 de febrero, para solucionar el “impase”; las autoridades del Kremlin restauraron la certificación de exportación de banano a las empresas afectadas. Por el momento no se ha anunciado si la medida se extiende a los claveles ecuatorianos.

Sobre estos percances, el politólogo y vicerrector del Instituto de Altos Estudios Nacionales, César Ulloa, explicó a EXPRESO que se observa el tratamiento de la política exterior enfocada en “la diplomacia internacional contra el crimen organizado”. Es así que el Ecuador tiene “las facultades para establecer acuerdos y tratados”, especialmente en materia de seguridad “para restablecer el orden y la autoridad en el Estado”.

Sobre el ejercicio de la soberanía respecto al intercambio de armamento ruso, Alegría Donoso, historiadora y profesora de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la UDLA, coincidió con Ulloa. Para Donoso, “no ha habido ningún tipo de imposición y yo creía que ha sido una solicitud del país de auxilio, no solo a los Estados Unidos sino al mundo”.

Ulloa también aseguró que: “El presidente junto a su canciller han sido muy contundentes al reconocer los países que respetan, garantizan y promueven el mejoramiento de la democracia”. Para el académico, Noboa ha sido firme en mostrar que Ecuador “reconoce, aprueba y respalda” a los países democráticos y no a regímenes dictatoriales.

Las medidas que ha adoptado el país en el combate contra el crimen organizado y el narcotráfico han sido “positivas”, según Donoso, pues “algunos países inclusive de la Unión Europea están dispuestos a ayudar al país”.

La política exterior del nuevo gobierno todavía estaría encontrando su rumbo. La docente universitaria Belén Espinel indicó que “desde hace años Ecuador no tiene una línea clara de su política exterior y en el caso del actual gobierno no creo que está definida todavía”, considerando que el Ejecutivo actual inició hace casi tres meses. Si bien Espinel reconoció la cooperación entre el país y los Estados Unidos, explicó que no considera que eso “sea un plan completo de política exterior”.

Por lo anterior, el país podría abrirse otros frentes. Pese a que Ecuador es uno de 139 países que reconoce a Palestina, Noboa mostró, el pasado 19 de enero, su apoyo a “la posibilidad de defenderse” de Israel y afirmó que Ecuador no condenará sus acciones militares. Esto contradice la postura del Ecuador de 2013 que convocaba a la comunidad internacional a sumar esfuerzos en solidaridad del pueblo palestino.

Fachada de la Embajada de México. Archivo

La posición sobre Palestina también se amplía a los aliados de esta. Ecuador tuvo el mejor momento de su historia reciente en las relaciones con Arabia Saudita en febrero de 2020, tras la visita del ministro de Estado de Asuntos Exteriores saudí, Adel bin Ahmed Al-Jubeir. Entonces, ambos gobiernos acordaron integrarse en materia comercial, energética y tecnológica y planearon un Tratado de Libre Comercio. El 7 de febrero, Arabia Saudita comunicó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que desconocerá a Israel mientras no se reconozca un Estado palestino. Arabia Saudita, Rusia, Irak e Irán son los cuatro mayores exportadores de petróleo del mundo y concentran la mitad de la producción mundial. Todos son afines a Palestina.

Con la aprobación del acuerdo comercial con China en la Asamblea Nacional, las relaciones con el gigante asiático se fortalecieron. Pero la República Popular de China y Taiwán mantienen una disputa histórica. El gobierno de Taipéi ha manifestado su deseo de adquirir el camarón ecuatoriano. De suceder, podrían existir tensiones entre Ecuador y China. La Cancillería ecuatoriana deberá tener un posicionamiento al respecto.

Otro de los pendientes diplomáticos es el ingreso de Ecuador a la Alianza de Pacífico y el acuerdo comercial con México.

