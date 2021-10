Estrategia o apoyo. Lo cierto es que el exdefensor del Pueblo Freddy Carrión, sospechoso de un posible delito sexual, ha sumado a su defensa 44 abogados. De ellos, al menos 10 son mujeres.

Lo anunció su esposa Priscila Schettini en su cuenta de Twitter en donde agradeció a todos “los profesionales del derecho por su apoyo jurídico y creer en la inocencia de mi esposo, juntos por la verdad y la No persecución política al exdefensor del Pueblo”, escribió.

El juzgamiento iniciará mañana a las 09:00. Antes un tribunal de la Corte Nacional de Justicia resolverá el pedido de sustitución de la prisión del exfuncionario recluido desde mediados de mayo pasado en la cárcel número 4 de Quito.

Entre los interesados en apoyar al exdefensor están el exasambleísta correísta Rodrigo Collaguazo, según la lista difundida por Schettini. Él estuvo involucrado en supuestas preparaciones de civiles para intervenir violentamente en contramarchas durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Las capacitaciones ocurrieron en 2016 y estuvieron a cargo de militares. En su defensa Collaguazo señaló en esos días que se trataba de “cursos de defensa personal, de educación física al igual que lo hacen los ‘boy scouts’ y las organizaciones campesinas”.

Además de Collaguazo están exfuncionarios de la Defensoría como Luis Ávila, exasesor del despacho o Milton Castillo, exdefensor en Galápagos.

EXPRESO consultó a ambos abogados sobre su aporte en el juicio. Hasta el cierre de esta edición solo Castillo respondió que su aporte es análisis, criterio y la elaboración de la estrategia que se llevará adelante en el juicio.

Angélica Porras, una de las abogadas que apoyó a Carrión durante el juicio político en la Asamblea y en parte de la defensa judicial explicó la dinámica. Porras contó a este Diario que obviamente no todos los abogados participarán, pero sí por lo menos unos 15.

Especificó que se hizo un llamado a los que quieran participar en el proceso, de forma gratuita. “Hemos decidido que algunos de ellos participen porque unos tienen experiencia en derecho penal” y otras áreas.

Hay como 80 pruebas que planteó la Fiscalía. Algunos serán escogidos.

Angélica Porras, una de las abogadas de Carrión



Porras, quien fue vocal del Consejo de la Judicatura de Transición, indicó que existen alrededor de 80 pruebas de la Fiscalía y se presentarán mañana.

¿Cuál será la participación de los abogados? Porras aclaró que dependerá de la experticia de cada uno. Manifestó que algunos serán escogidos y otros no porque existirán profesionales que conocen del campo médico legal, otro el psicológico, otro en el tema audiovisual. Admitió que en efecto hay muchas personas.

Porras cree que “el caso jurídicamente es sencillo. El problema es que políticamente se ha logrado mantener presa a una persona”, señaló sin decir nombres de quiénes estarían detrás.

A los abogados que apoyan a Carrión se les escuchará al momento de controvertir las pruebas de la Fiscalía, pero su participación será reservada. Por esa misma razón no se conoce cuántos han sido admitidos para intervenir. “Es una cuestión inédita”, indica y dice que les parece importante que se pueda contar con abogados que no han estado en el proceso. Con ellos ya han mantenido reuniones, han revisado el proceso y saben en qué momento deben participar.

Exfiscales consultados por este Diario señalan que nunca antes se había dado un caso similar, con tantos abogados.

Un exfiscal general que pidió la reserva de su nombre recordó que ha habido defensas técnicas que son equipos de abogados (dos, tres o máximo cuatro juristas), “pero una defensa de 44!! Me parece que la estrategia de Carrión, por todo lo que se ha podido ver y leer en los medios es simple: generar a través de los medios y las redes una presión sobre la Fiscalía y los jueces, ‘venderse’ como inocente”.

Consideró que el afán es posicionar el caso no en tribunales sino en la opinión pública. Acotó que este tipo de temas sexuales tiene la particularidad de que las audiencias son reservadas y no se pueden divulgar las evidencias recogidas en la investigación para proteger a las víctimas. Por eso, la estrategia que ha asumido “es la de hacer una defensa en los medios que no pueden ni tienen forma de publicar lo que está en el proceso”.

Carrión fue investigado por un posible delito sexual ocurrido en un departamento del norte de Quito a donde fue en pleno toque de queda para frenar la pandemia y participó en una reunión con el exministro de Salud Mauro Falconí y su pareja. La cita terminó en una gresca que Carrión no recuerda. Cree que es porque posiblemente fue drogado con alcohol o al comer unas alitas de pollo.

Proceso. En la Asamblea se siguió un juicio político que terminó en la censura y destitución.