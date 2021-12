Primero la burocracia, luego las medicinas. El abastecimiento de fármacos en el hospital del Seguro Social está lleno de dificultades, según el gerente del Teodoro Maldonado Carbo. No será hasta marzo que llegarán 400 ítems. Mientras los pacientes siguen esperando salud.

El Contexto

El hospital más grande de la seguridad social, el Teodoro Maldonado Carbo, aún no tiene claro cuánto ha avanzado en el abastecimiento de medicinas. Para funcionar al 100 % necesita 800 ítems o tipos de medicamentos, pero aún trabajan en temas de burocracia y procesos.

Pensiones navideñas sin $ 400 millones Leer más

- Lleva cuatro meses en el cargo y siguen las protestas de pacientes por un problema que nadie soluciona: la falta de medicinas. ¿Cuál es el abastecimiento ahora, en su gestión?

- No tengo la cifra aquí. Te digo sinceramente, estamos ingresando medicamentos todos los días. De los 57 ítems que tienen que llegar, hay catastróficos, oncológicos y, obviamente, van a entrar una serie de medicamentos de los que nos revientan en las redes.

- ¿Terminará 2021 con las medicinas necesarias o sin ellas?

- Llegarán 57 medicamentos catalogados, 14 medicamentos en régimen especial y 136 medicamentos a empresas públicas, lo que te da 207 ítems que estamos programando en el ingreso en este mes a la segunda y tercera semana.

RELACIONADAS Fiscalía tras 2 contratos del IESS Ceibos

Para funcionar al 100 % se necesitan 800 medicamentos con un abastecimiento del 80 % de los ítems.

- ¿Y con eso se resuelve el problema de desabastecimiento?

- Nos quedan 270 ítems de medicamentos que los vamos a hacer por subasta y eso con régimen presupuestario 2022.

La defensa endeble del IESS retrata a sus representantes Leer más

- ¿Comprarán para todo el año y en 2022 ya no habrá vacíos? ¿Es así?

- Ese es otro problema, aquí las compras se hacen de forma cuatrimestral. Vamos a pedir que se hagan compras plurianuales. 270 ítems para pagos cuatrimestrales y entregas parciales, eso significa todo un año 2022 con 270 ítems que no van a tener problema, pero como otros son de régimen, son más rápidos y los volvemos a comprar en febrero o marzo que comienza a funcionar el presupuesto.

- ¿Con cuántos medicamentos entonces funciona el hospital?

- Para funcionar al 100 % debería tener 800 tipos de medicinas y con un abastecimiento del 80 %.

RELACIONADAS El IESS planea declarar nuevamente emergencia para adquirir medicamentos

- ¿Por qué no se declara en emergencia el hospital o en la Seguridad Social?

- La declaración de emergencia es un problema legal. Este hospital ha tenido 4 emergencias y no ha resuelto el problema. Tampoco le funcionó al Ministerio de Salud. Si quiero salir de esto hay que hacer cambios estructurales.

- ¿Cambios internos?

- Si no se reforma a la Ley de Contratación Pública y el reglamento, no se puede generar acceso a fármacos de forma inmediata o temprana. El problema es la norma, es el sistema.

Pacientes de enfermedades catastróficas realizaron plantón en los exteriores del Teodoro Maldonado Carbo Leer más

- ¿Está el sistema también detrás de que falten insumos como gasas y artículos básicos?

- Este hospital no había homologado dispositivos desde 2019, es decir, dos años de atraso. Recién terminamos un inventario para poner en orden las bodegas, se ha levantado la homologación y recién ahí podemos hacer las compras de los dispositivos.

- ¿Ya no tendrán que comprarlos los pacientes o sus familias?

- Los que tenemos para operativizar están en el marco de los $ 12 a $ 13 millones que ya están en gestión. $ 7 millones están por terminar en esto que nos revienta todos los días: en gasa, algodón, solución salina...

- ¿Eso en qué estorbaba para la entrega de medicina?

- Que el médico no pueda prescribir y que la farmacia no lo pueda entregar, porque no sabe que lo tiene o dónde está.

Recién tenemos el inventario para poner en orden las bodegas... La farmacia no podía entregar medicinas.

- Pero, ¿Cuándo darán fruto estos procesos?

- En abril o mayo del próximo año si se hace todo lo que se ha planificado hacer en el plan piloto de alianza estratégica pública de ayuda.

- ¿Por qué aún no se ejecuta si ya lo presentó al vicepresidente Borrero para que a su vez le entregue al Ejecutivo?

- No creo que no sea voluntad política. Es que lo están analizando jurídicamente.

- ¿De qué se trata el plan piloto para el hospital?

- El uso de la tecnología de datos para verificar quién me está demorando los procesos de contratación, sea porque no tiene la experticia o porque lo haga intencionalmente.