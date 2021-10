La defensa endeble del IESS retrata a sus representantes

Que el IESS haya encendido nuevas alertas para anticipar que, en diciembre próximo, no tendrá $ 50 millones para cubrir el pago de pensiones es de lamentar, pero poco debería sorprender si se trae a colación el descontrol al que, por décadas, se ha enfrentado la institución, vulnerable no solo a la injerencia política de los gobiernos de turno, sino a la endeble representación que, en los últimos años, han tenido los delegados de los más de 3,6 millones de empleadores y trabajadores que están afiliados y aportan sus ahorros a la entidad.

Según la Ley de Seguridad Social, ambos, junto a un agente del Ejecutivo, deben conformar el Consejo Directivo para aprobar o vetar decisiones que afecten a la institución. Para eso, la misma ley, en su artículo 26, les da la facultad de expedir normativas de funcionamiento de los seguros, el planeamiento estratégico del ahorro previsional, pero también la regulación, supervisión y la fiscalización de los actos administrativos del IESS.

Habría que revisar cómo se ha venido votando, finalmente el voto dirimente lo tiene el Ejecutivo... Pero si hablamos de mejoras es importante revisar el perfil técnico que deben tener los miembros del Consejo, para evitar decisiones políticas. Francisco Jarrín, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG)

No obstante, la actual realidad de la institución, con fondos al borde de la iliquidez (salud tiene un déficit de $ 4.700 millones) y con la alerta de impago de pensiones de los próximos años, pone entre dicho la labor de estos representantes, cuyos cargos fueron ocupados en gran tiempo (entre el 2008 y 2020) por Felipe Pezo y Luis Clavijo, como delegados de los empleadores y asegurados, respectivamente. Fue durante su gestión cuando se aprobaron reformas que, a decir de expertos de la seguridad social, fueron detonantes para poner al IESS en la crisis actual.

El cuestionamiento se centra en lo operativo (el haber permitido que la nómina de la entidad llegue a inflarse, pasando de 10.000 personas en el 2007 hasta 38.000 en el 2017) pero también en la toma de medidas como haber aceptado en el 2010 que el IESS amplíe el universo de beneficiarios (hijos menores de 18 años) sin contar con financiamiento previo. “En marzo se informó que el costo de esas prestaciones de salud alcanzaban los $ 300 millones por año. ¿Qué hicieron nuestros representantes que no se opusieron a eso? No hicieron nada. No basta con informar con lo que pasa, hay que actuar para evitar estas medidas demagógicas y tremendamente irresponsables”, dice Henry Llanes, especialista en seguridad social. En la lista él también incluye otros hechos como el no haber evitado que en el 2015 se suspendieran los aportes del 40 % (que el Estado debe hacer a las pensiones jubilares) o que se reformaran los rubros que se destinan entre los fondos de salud y de pensiones, con efectos negativos para este último.

$ 8.359 MILLONES fue el monto de ingresos totales que el IESS registró en el 2020.

Lo que vemos es un problema estructural en la conformación del Consejo Directivo (que toma decisiones), pero también en el sistema en general. Si vamos a solucionar, tenemos que solucionar ambas cosas. Implica analizar toda la estructura. Juan Carlos Díaz-Granados, director de la Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG)

Este Diario intentó entrevistar a Pezo y Clavijo para que expliquen el rol que han venido cumpliendo. El primero evitó una entrevista, del segundo no hubo respuesta.

Aunque la mayoría de los cambios se hayan hecho con reformas a la ley, vía Asamblea, eso, dice Llanes, no debió ser impedimento para denunciar con voz firme lo que se estaba haciendo. “Quien comandó estas reformas fue Ramiro González, bajo el Gobierno de Rafael Correa, pero les tembló la pantorrilla, además como ganaban bien se mantuvieron en silencio”, denuncia.

De acuerdo con la Ley de Seguridad, los representantes de los trabajadores y empleadores, así como sus alternos, deben ser designados por las centrales sindicales y por las federaciones de cámaras de la producción, respectivamente.

Nuestros delegados han cumplido. Como muestra está el voto en contra que se dio a la pretensión del delegado del Ejecutivo de eliminar la deuda que correspondía a contribuciones de salud. Con diversas acciones se impidió eso. Rafael Guerrero, presidente de la Cámara de Agricultura

Desde el sector empresarial existe cierta renuencia de atribuir todo lo sucedido en el IESS a sus delegados. “La gran deuda que el Estado mantiene con el seguro es producto de incumplimientos de anteriores gobiernos, no de nuestros representantes”, dice Rafael Guerrero, presidente de la Cámara de Agricultura, quien enfatiza además que el voto de los empleadores apenas es uno de tres. “Es el voto de la mayoría el que se antepone a las correctas decisiones”, dice.

Nadie se atreve a explicarlo abiertamente, pero nadie tampoco desvirtúa el señalamiento a los representantes de los trabajadores como posibles responsables de haber declinado su postura en sintonía con las propuestas del Gobierno a la hora de tomar decisiones.

3,6 MILLONES de afiliados activos contabilizó el IESS, hasta septiembre de 2021.

Desde la Cámara de Comercio y de Industrias señalan que la inestabilidad del IESS responde a un problema sistémico y que, para resolverlo, hay que partir por evaluar la estructura que tiene el Consejo Directivo. Francisco Jarrín, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil (CIG), admite que esa representación debe ser fortalecida, con la elección de mejores perfiles técnicos . La reforma que la Asamblea Nacional prevé hacer el próximo año en la Ley de Seguridad es una oportunidad. Uno de los puntos pendientes es ver cómo se modifica la forma de designar a los vocales del Consejo, para evitar que este tenga mayor independencia del Ejecutivo y que las decisiones se tomen bajo una mirada política.

ENTREVISTA: REPRESENTANTE DE LOS EMPLEADORES DEL 2008 AL 2020

Los cuestionamientos que Felipe Pezo nunca respondió

El pasado 18 de octubre, EXPRESO contactó al exrepresentante de los empleadores, FelipePezo, para que rindiera cuenta de las acicones que hizo para evitar la crisis del IESS. Pezo aceptó recibir a un equipo de este Diario en el Tenis Club de Samborondón, pero aunque el diálogo se dio durante una hora y fue grabado bajo su consentimiento, su contenido no ha podido ser reproducido porque al final pidió que este no se publique. Aquí algunas interrogantes sin respuestas.

- Usted cumplió 12 años siendo voz y parte del Consejo Directivo del IESS, pero como representante, ¿qué hizo para evitar la actual inestabilidad que atraviesa el Seguro?

- Estuvo más de una década en el Directorio de una entidad que hoy está en crisis, ganando $ 5.000 al mes, ¿se siente satisfecho del rol que cumplió?

- Independientemente de comunicar, dar recomendaciones y alertas a la clase empresarial (según el contenido de informes que entregó a este Diario), qué acciones en concreto realizó usted para evitar que se aprobaran reformas como la suspensión del pago del 40 % a las pensiones jubilares, el cambio en la asignación de aportes en los fondos de salud y pensiones, la ampliación de beneficiarios a la seguridad, aún cuando el Gobierno de turno no pudo comprobar tener el financiamiento para dar más prestaciones.

- ¿Se presentó alguna denuncia ante la Fiscalía? ¿Se recurrió a algún ente de control como la Superintendencia de Bancos para denunciar el mal manejo de fondos públicos?

- ¿Cómo era la votación dentro del Consejo Directivo? ¿Qué peso tenían sus argumentos y su voto a la hora de tomarse una decisión?

- ¿Usted alguna vez supo de la injerencia política para que los representantes de empleadores y asegurados no defendieran los intereses de los afiliados? ¿Eso existió? ¿Lo denunciaron?

- Nómbreme un solo logro dentro de su gestión. Algo que haya logrado a favor de los afiliados.

- Qué hay con las inversiones. El IESS continúa sin recuperar $ 400 millones mal invertidos en fideicomisos. ¿Qué acciones usted emprendió para que esto se esclareciera o se solucionara?

- ¿Qué propone para mejorar esta representación y para sacar al IESS de esta crisis?

ENTREVISTA. CÉSAR RODRÍGUEZ, REPRESENTANTE DE EMPLEADORES

“Como vocal alterno no tenía la facultad de actuar”

- Durante 12 años usted se desempeñó como vocal alterno de Felipe Pezo, exrepresentante de los empleadores ante el IESS. ¿Qué hizo usted para evitar que el IESS cayera en la crisis en que está?

- Es necesario aclarar que como alterno no tenía las mismas facultades que tengo ahora. Yo solo puedo actuar cuando estoy principalizado. Como alterno, yo no recibía sueldo. Sin embargo, puedo contar lo que se ha venido haciendo como vocalía: cuando hubo una modificación de los fondos, con el fin de obtener dinero para construir hospitales, nosotros nos opusimos. También cuando se le quiso dar de baja $ 2.700 millones de los fondos de la deuda de salud. Tanto fue así que a través de una demanda, desde el Ejecutivo quiso eliminar la vocalía de empleadores.

- Qué pasó cuando se impulsó el 40% de pensiones o cuando se amplió el número de beneficiarios sin tener financiamiento.

- Es que hubo reformas que se hicieron vía Asamblea, sin que podamos hacer mayor cosa. Uno se acerca a la Asamblea, pero ellos resuelven y quien pone el ejecútese es el Gobierno.

- ¿Se hizo auditorías antes, después para demostrar que el Estado no estaba contando con el financiamiento? Con ello pudieron denunciar y hacer cambios.

- De acuerdo a la ley, la prestación estaba financiada, pero en la práctica no lo estaba...pero yo le puedo decir lo que conozco, no puedo entrar en detalles...Pero era casi imposible verificar si existían esos recursos.

- ¿Cómo encamina ahora su gestión como principal?

- Desde que yo me senté en esta vocalía (mayo de 2020), yo he hecho reclamos permanente en la prensa. He hecho pedidos a finanzas, insistiendo que le paguen al IESS, más allá de eso no se puede hacer. La diferencia es que yo sí he sido un poco más activo en exponer lo que sucede a través de los medios de comunicación. El Sr. Pezo ha sido más activo con comunicar lo que sucede a sus mandantes, que son las cámaras de la producción.

- Pero más allá de exponer lo que sucede, ¿ustedes no están llamados a buscar otras vías de acción?

- La norma nos limita a exponer los problemas que hay, legalmente no tenemos otra capacidad. Pero la ciudadanía sí tiene mayor capacidad (para protestar) a través de organizaciones ciudadanas. Si se quieren cambios reales, la única presión que vale es la presión ciudadana.