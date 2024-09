Fiscalización mantiene sesiones paralelas por el juicio político a Diana Salazar

La Comisión de Fiscalización sesiona la noche de este 9 de septiembre de 2024 para, según el orden del día, conocer la sentencia que obliga a la mesa legislativa retomar juicios políticos archivados y avocar conocimiento del proceso en contra de la fiscal general Diana Salazar.

Precisamente el juicio político a la fiscal general desató el conflicto entre los integrantes de la mesa legislativa, ya que su presidenta, la correísta Pamela Aguirre, se saltó el primer punto en el orden del día y pasó directamente a tratar el proceso contra Salazar.

Esto desató los reclamos del asambleísta del oficialismo César Umajinga, quien terminó por apelar la Presidencia de la Comisión de Fiscalización. Sin embargo, en un principio Aguirre no la tomó en cuenta porque, según dijo, estaba mal fundamentada.

Aguirre también señaló que "no obedecerá una sentencia espuria de un juez comprado" y sostuvo que la Asamblea Nacional no se va a someter al Poder Judicial. En medio de reclamos, la asambleísta del correísmo suspendió la sesión por cinco minutos.

Al regreso del receso, el vicepresidente Luis Alvarado tomó las riendas de la sesión y empezó a dirigir en medio de los reclamos de los asambleístas del correísmo. Incluso fue electo al legislador Ramiro Vela como secretario ad hoc de la mesa legislativa.

Por su parte, Aguirre, que en todo momento se mantuvo en su puesto de presidenta, apelaba a que se retome la sesión como se venía desarrollando.

Hasta el cierre de esta nota, la asambleísta Pamela Aguirre accedió a tramitar la apelación de la Presidencia.

Juez sanciona a los integrantes de la mesa de Fiscalización

El juez Edgar Romero resolvió multar económicamente a los miembros de la Comisión de Fiscalización por incumplir su dictamen respecto a la reactivación de los juicios políticos archivados que fueron presentados en contra de tres exfuncionarios de Guillermo Lasso.

Aunque la presidenta de la mesa de Fiscalización, Pamela Aguirre, respondió con un escrito, el juez Romero señala que el mismo es ambiguo y, por ende, "se tiene por no cumplida la presente sentencia, dado que no se ha mencionado las acciones ejecutadas para la sustanciación de los juicios políticos de los ex ministros y exsecretarios de Estado".

La multa impuesta, según consta en el expediente, es equivalente al 50% de un salario básico unificado y será de forma "compulsiva y progresiva diaria". El juez advierto que se incrementará en caso de incumplimiento por cada día de retraso sin superar los límites establecidos por la ley.

