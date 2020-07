La Fiscalía pidió se dicte la prisión de Azuero y 12 vinculados al caso de Daniel Mendoza

La Fiscalía pidió la prisión de los 13 vinculados al expediente que por delincuencia organizada se sigue en contra del exasambleísta de Manabí Daniel Mendoza por el caso del Hospital de Pedernales. El argumento es que existen suficientes elementos de convicción y los hechos se adecuan al tipo penal de delincuencia organizada.

Durante la audiencia la fiscal Diana Salazar presentó los elementos que apuntan a la posible responsabilidad de los vinculados al caso. Entre ellos la transcripción de dos conversaciones telefónicas efectuadas entre Mendoza y el legislador Eliseo Azuero, uno de los vinculados.

La funcionaria, según información remitida por la Corte Nacional, señaló que los elementos presentados tienen relación a la teoría penal, los indicios son graves y con la medida cautelar se va garantizar la comparecencia ante un eventual juicio de los procesados.

La fiscal aseguró que las medidas alternativas son insuficientes para garantizar el fin procesal el delito penal que contempla una pena grave entre siete y 10 años. Reiteró que los acusados ostentan cargos públicos y es evidente la capacidad de tener poder. Añadió que por ejemplo en el caso de Azuero "se jacta del poder en las conversaciones que fueron objeto de materialización, existe peligro de manipulación de las evidencias".

A eso se suma que en el caso de Azuero señala como domicilio en Sucumbíos por lo que, por ser una provincia fronteriza, existe riesgo de fuga.

Adicionalmente como medida real y para garantizar la reparación integral pidió se imponga el monto de ocho millones de dólares y que se amplíe la instrucción fiscal a 120 días.

Durante su intervención los defensores de los procesados solicitaron que se impongan medidas alternativas y presentaron los arraigos de sus clientes. Por ejemplo, Christian Domínguez defensor de Pablo Cruz y Dany Calderón señaló que la Fiscalía pretende vincular sin elementos de cargo, sus clientes no pertenecen a ninguna organización criminal, no se han beneficiado de ningún rédito económico, ellos solo han realizado su trabajo y no tenían voto en nada. Añadió que todo lo indicado por la Fiscalía se basa en presunciones.

A su ingreso a la Corte, Jorge Luis Ortega, defensor de Azuero aseguró que los audios periciados serían del 26 de junio. "No me explico: o el señor Mendoza salió de la cárcel para encontrarse con el señor Azuero o el señor Azuero fue a visitarle en la cárcel y ninguna de esas dos circunstancias ha ocurrido", aseveró. Según el defensor, Mendoza busca librarse de la responsabilidad. Su apreciación es que se trata de un diálogo forzado, fraguado y manipulado con el que pretende be

